Újabb komoly kibertámadás Szlovákia ellen

Egy újabb komoly kibertámadás indult Szlovákia ellen, mely ezúttal az Általános Egészségbiztosító ( VšZP) adatbázisa ellen irányult. A témáról Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter beszélt péntek délutáni sajtótájékoztatóján.

Januárban komoly kibertámadás érte a Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatal információs rendszerét, amelyet a járási hivatalok kataszteri osztályai használnak. A kataszteri osztályokat ezért átmenetileg bezárták. A múlt héten fokozatosan kezdtek el megnyitni a kataszteri osztályok.

Újabb masszív kibertámadást indítottak Szlovákia ellen – ezt Robert Fico miniszterelnök mondta ma délutáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint

a támadóknak nem sikerült megszerezniük, lementeniük vagy titkosítaniuk az orvosi információkat.

A kibertámadás célpontja ma az Általános Egészségbiztosító – s a miniszterelnök a kormány elleni támadást látja ebben.

„Ma dél körül újabb hatalmas, masszív kibertámadás kezdődött az Általános Egészségbiztosító ellen. Rengeteg kísérletet tettek arra, hogy érzékeny információkat nyerjenek ki a biztosító információs rendszeréből” – mondta a miniszterelnök. Az adatok diagnózisokhoz és egyes betegeljárásokhoz egyaránt kapcsolódnak.

Fico szerint a támadás tankönyvi példája annak, hogyan szeretnék megsemmisíteni azokat a kormányokat, melyek karakán módon kiállnak és megvédik álláspontjukat, melyek nem engedik magukat zsarolni. A miniszterelnök összefüggést vél felfedezni a Kataszteri Hivatal elleni és a mostani támadás között.

Fico megerősítette: a támadások továbbra is tartanak és veszélyeztethetik a szlovák egészségügy működését.

Elítélte azon külföldi politikusokat, akik kritikával illették a szlovák kormányt, annak döntéseit. „Az ukránok inkább maradjanak csendben” – mondta Fico, aki szerint az események összefüggésbe hozhatók azzal, hogy a szlovák kormány kiállt a saját érdekei mellett Zelenszkijjel szemben. Kiemelte, egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel az Oroszország elleni szankciók elítélése terén, amelyeket véleménye szerint le kell állítani.

Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter elmondta, ma délben tájékoztatta őt a kibertámadásról a biztosító vezérigazgatója. A miniszter megerősítette, a támadás ezekben a percekben is zajlik, de egyelőre sikertelen. Šaško arról biztosított mindenkit, hogy egyelőre semmilyen egészségügyi ellátás vagy a VšZP által irányított szolgáltatás nem kerül veszélybe. Arról is tájékoztatott, hogy az Általános Egészségbiztosító és a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) jelenleg is támadás alatt áll, és folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják. „Utasításokat adtam ki az Egészségügyi Minisztérium minden alárendelt intézményének és szervének, különösen az állami kórházaknak” – tette hozzá Šaško.

