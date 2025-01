Nacsa Lőrinc: a diaszpóra magyar közösségei számíthatnak a magyar kormányra

A diaszpóra magyar közösségei számíthatnak a magyar kormányra akkor is, ha távolabb élnek az országtól – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton az MTI-nek nyilatkozva.

Nacsa Lőrinc a zürichi magyar bál előtt arról beszélt: Svájcban 50-60 ezres magyar közösség él, a kormány pedig idén is folytatja a diaszpórát segítő programjait.

Emlékeztetett: a napokban hirdették meg a Diaszpóra Programot, amellyel a határon túl élő fiatalok látogathatnak nagy számban Magyarországra. Emellett Svájcban is működnek azok a hétvégi magyar iskolák, amelyekből már világszerte 260 van a diaszpórában.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelezte: Magyarország idén is megrendezi a hétvégi iskolák találkozóját, amely a Magyar Diaszpóra Tanács után a legfontosabb találkozója a diaszpóra magyarságának. Hozzátette: a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében pedig most is vannak Svájcban olyan ösztöndíjasok, akik Magyarországról érkeztek és a kormány támogatásával az ottani magyar életet segítik.

Nacsa Lőrinc a nyugat-európai diaszpóra egyik fontos színhelyének nevezte Svájcot, majd megjegyezte: Nyugat-Európában sokszor azért is nehéz a magyaroknak, mert „a liberális sajtó számtalan valótlanságot állít Magyarországról”.

Nacsa Lőrinc elmondta: a magyar bált megelőzően találkozott a svájci magyarság vezetőivel, akik a legtöbbet teszik a magyarok identitásának megőrzéséért, a kultúra és a hagyományok ápolásáért. A bálon pedig lesz lehetősége svájci politikusokkal is találkozni, akikkel közös európai sorskérdésekről, de legelőször is a békéről váltanak szót – tájékoztatott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

MTI