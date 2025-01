Egy tulipánfarmnyi Hollandia a Garam mentén

Egy fiatal pár merészet álmodott a Garam mentén és Barsváradon tulipánfarmot hozott létre a kertjében.

A formabontó ötlet egy év távlatából nagy sikernek örvend, hiszen ki ne kedvelné a csodálatos színű, formájú és illatú holland virágfajtát?! Egyre többen járnak fotózkodni és a „Te szedd magad” akció keretében virágot szedni. A virágzó színes ágyások ugyanis olyan hangulatot keltenek, mintha csak a szélmalmok és a sajtok országába csöppentünk volna.

2023 őszén a kertjükben közel 17 ezer tulipánhagymát ültettek ki, amelyeket közvetlenül Hollandiából szereztek be. „Jártunk egy Szedd magad akción egy Váchoz közeli faluban, és nagyon megtetszett. Nem tudtuk, mit kezdjünk a nagy kerttel, amit folyamatosan csak gazoltunk, ráadásul a környékünkön egyelőre nem volt hasonló kezdeményezés, ezért arra gondoltunk, miért ne próbálnánk meg” – meséli Réka és Dávid, hogyan is jött az ötlet. A kezdeményezés pedig olyan sikernek örvendett, hogy idén a termesztést kiterjesztik a szomszédos telekre is. „Szeretnénk a telken lévő régi épületeket is rendbe hozni, hogy a látogatók kellemes környezetben tölthessék idejüket. Sokaknak tetszenek az ilyen jellegű egyszerű épületek, mert vidékies hangulatot kölcsönöznek” – meséli mosolyogva Réka és Dávid a MyLevice lapnak.

A fiatal pár a kertészkedést kellemes és hasznos elfoglaltságként éli meg. Bár nem tanulták ezt a szakmát, de a tulipánok elbűvölték őket, és a hobbijuk lett. „2023 őszén egy holland webáruházból rendeltünk 16 800 hagymát. Egy csomagban 700-1000 darab volt, a tulipánok fajtájától és méretétől függően. Összesen húsz különböző fajtát rendeltünk, ezek között volt klasszikus és telt virágú is. A drágábbak közé tartoznak a teltvirágúak, amelyeknél egy száron több virág, akár öt is nő. A fajtákat úgy válogattuk össze, hogy elkerüljük az egyszerre történő virágzást és minél hosszabb ideig gyönyörködhessünk bennük” – mesélik. „Készítettünk egy sablont, amelybe kb. 10×10 centiméterenként lyukakat fúrtunk. Ezzel a sablonnal ültettük a hagymákat.” Négy nap alatt végeztünk az ültetéssel. A kézi ültetést pedig kézi gyomlálás és öntözés követte.

A tulipánok első termesztési éve új tapasztalatokat hozott a párnak – a természet és különösen az időjárás ugyanis sok mindent megváltoztathat. „A tulipánok általában április elején kezdenek virágozni, és május-júniusban ér véget a virágzás. Legutóbb azonban egy hónappal korábban nyíltak. A hőmérséklet 20–25 Celsius-fok volt, a virágzás pedig teljes gőzzel beindult” – magyarázza Dávid. „Néhány fajtát, főleg a teltvirágúakat le kellett idő előtt vágni és hűvös helyen tárolni, hogy tovább tartsanak a bimbók. Az április közepén érkezett melegben ugyanis néhány napon belül elvirágoztak volna. A virágzást az áprilisi lehűlés szerencsére kissé lassította” – ecsetelik a részleteket.

A tulipánok földjének hagyományosan Hollandiát tartják, pedig oda csak a 16. században hozták be a hagymákat Törökországból. A holland kertészek ezt követően keresztezték őket, így hozva létre újabb és újabb fajtákat, így alkotva csodálatosabbnál csodálatosabb kompozíciókat.

(Csonka Ákos, Felvidék.ma)