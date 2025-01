Migrációellenes megelőző akció zajlik a szlovák–magyar határon

Az Európai Unióba történő illegális migráció elleni megelőző akciót hajt végre csütörtökön a rendőrség a szlovák–magyar határon – jelentette be sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Rastislav Polakovič helyettes rendőrfőkapitány. Az akció körülbelül 19 óráig tart.

„Ezzel is egyértelműen demonstrálni akarjuk, hogy Szlovákia nem a megfelelő hely az embercsempészek és az illegális migránsok számára. Védeni akarjuk a schengeni övezetet, a határainkat, az emberek biztonságát”

– mondta Šutaj Eštok.

A belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy az akcióban 126 rendőr, köztük kutyás járőrök és lovas rendőrök is részt vesznek, továbbá speciálisan felszerelt járműveket és drónokat is bevetnek. A rendőrség 16 közúti és két vasúti határátkelőt ellenőriz és a Dunát is figyeli.

Šutaj Eštok rámutatott,

2023-hoz viszonyítva nagyjából 44 ezerről 44-re csökkent az illegális migránsok száma, az előző kormányok felelőtlenül álltak hozzá ehhez a kérdéshez.

Polakovič elmondta, az akciót gyakorlatnak is szánták arra az esetre, ha fokozódna a migráció. Együttműködnek a vámhatósággal és a tűzoltósággal, emellett a rendőrújoncok is megismerhetik, hogyan zajlanak az ilyen határellenőrzések és kipróbálhatják a különféle technikai felszereléseket. Az akció eredményéről később tájékoztatnak.

