A magyar-ukrán-román határtérség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerségépítés érdekében

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetésével – valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás és a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulásának partneri szerepvállalásával – 2025. január 1-jén vette kezdetét a Planning4U névre keresztelt EU-s projekt megvalósítása a Partnerség határok nélkül jelmondat mentén.

Az orosz–ukrán háború – térséget érintő – társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálatára, az ukrajnai közigazgatási reform következményeire, a határ menti régió fejlesztési irányvonalainak kijelölésére és a határokon átnyúló együttműködések ösztönzésére fókuszáló kezdeményezés az Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 2021-2027 Program társfinanszírozásával valósul meg a projekt 2026. december 31-i zárásáig. A teljes uniós hozzájárulás összege 600 327,63 euró.

A Planning4U a magyar–román–ukrán határrégiót, s különösen annak kárpátaljai kistérségeit célozza. A háború következtében Kárpátalja Ukrajnán belüli szerepe jelentős mértékben felértékelődött, hiszen – annak legnyugatibb megyéjeként – az ország legbiztonságosabb régiójává vált.

Kárpátalja a konfliktus kirobbanása óta eltelt három évben nagyfokú társadalmi-gazdasági átalakuláson ment keresztül, így – többek között – erőteljes migrációs folyamatok jellemezték, számos belső-ukrajnai vállalat helyezte át ide székhelyét, illetve gyártását, termelését, melynek köszönhetően gazdasága – terepi tapasztalatok alapján és az országos tendenciákkal ellentétben – növekedési pályára állt. A régió mára – nemcsak földrajzi értelemben – Ukrajnában a Nyugat kapujává vált.

Mindezzel együtt elmondható, hogy a projektben érintett határ menti területek a három érintett ország perifériáján helyezkednek el. Környezeti és társadalmi feltételeik – a fizikai határoktól függetlenül – nagyon hasonlóak, melyek erősítik egymásrautaltságukat.

A közelmúltbeli ukrajnai közigazgatási reform előírja, hogy az újonnan alakult kistérségi önkormányzatoknak – az állami és megyei tervdokumentumokhoz igazodó – fejlesztési terveket kell készíteniük, az ehhez szükséges tudás, szakértelem és eszközrendszer ugyanakkor nem minden esetben áll rendelkezésükre. A háború miatt ráadásul Kárpátalja és a vele szomszédos uniós régiók új kihívásokkal, illetve lehetőségekkel szembesültek. Ezért szükségessé vált a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési terveinek az aktualizálása, valamint a HU-RO-UA határrégió társadalmi-gazdasági helyzetének és a határon átnyúló együttműködéseknek az értékelése is.

A projekt átfogó célja ezért – válaszul az intézményi kapacitások hiányosságaira és az ukrán közigazgatási reform, a koronavírus-járvány, valamint a háború okozta kihívásokra – a magyar–román–ukrán határ menti régió határokon átnyúló területfejlesztési terveinek és hatásvizsgálatainak az elkészítése. A projekt hálózata és közös fellépései fokozzák majd a régiók közötti együttműködést, a tudásátadást, valamint a jogi akadályok és egyéb kihívások felszámolását.

A Kárpátalján és Szatmár megyében – a projekt keretében – készülő fejlesztési tervek, valamint azok határon átívelő hatásainak értékelései Magyarországon és Romániában, továbbá a megvalósítandó képzések (területfejlesztés, projektmenedzsment, pályázatírás) válaszul szolgálnak a fenti kihívásokra, erősítik a határokon átnyúló intézményi és üzleti kapcsolatokat, és megkönnyítik Ukrajna felkészülését a jövőbeni uniós csatlakozásra. A képzéseken résztvevő személyek képesek lesznek a fejlesztési tervek elkészítésére és végrehajtására, s így a régió fenntartható fejlődésének elősegítésére.

A projekt eredményeként 14 kárpátaljai kistérségi fejlesztési terv jön létre, amelyek megfelelő alapot nyújtanak a résztvevő helyi hatóságok számára a jogszabályban előírt tervdokumentumok elkészítéséhez.

Szatmár megyében kidolgozásra kerül továbbá 3 olyan településnek a fejlesztési terve is, melyek a régió Magyarországgal határos területén fekszenek. A projekt során elkészített fejlesztési tervek és hatástanulmányok szintézise pedig segíteni fogja a jövőbeni közös tervezési tevékenységeket a programterületen és általában véve az EU-ban.

Szász Jenő, a projektet vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szerint az elmúlt években rendre megfogalmazódott a kárpátaljai tárgyalópartnerek – elsősorban a Beregszászi Járási Tanács, illetve a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulásának vezetése – részéről a fejlesztési tervek kidolgozásának az igénye, mely a háború kirobbanását követően még inkább előtérbe került.

„Ezek az elvárások később, az ungvári megyei vezetéssel folytatott egyeztetéseken is megerősítésre kerültek. Tekintettel arra, hogy – a háború nyomán – Kárpátalján kialakuló új társadalmi-gazdasági helyzet elemzése, valamint az ezen alapuló fejlesztési stratégia megalkotásának szükségessége amúgy is szoros összhangban áll a Nemzetstratégiai Kutatóintézet küldetésével, neki is veselkedtünk a feladatnak, mely munkához szövetségeseket is találtunk. Ezúton is köszönöm partnereinknek az együttműködést, a Program Közös Titkárságának pedig a támogatást” – tette hozzá az NSKI elnöke.

