Bakondi György: a nemzetállamok elindították a változást az európai migrációs politikában

Az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás, sürgetik a migrációs paktum bevezetését, a kvóták szerinti elosztást, a menekülttáborok létrehozását, azonban a nemzetállamok szintjén jelentős változások történtek – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat délutáni műsorában.

Bakondi György úgy fogalmazott: a változásnak azonban nem az az oka, hogy a politikusok hirtelen változtattak az eddigi álláspontjukon. Az elmúlt héten egy svéd illetékes elmondta, hogy nincs olyan nap, hogy ne történjen robbanás. El lehet képzelni, hogy az ottani lakosság milyen félelmek között tölti a napjait és ennek milyen politikai hatásai vannak – fogalmazott.

Németországban a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a lakosság igen nagy része szerint sürgősen változtatni kell a migrációs politikán, aminek szigorítására a jelenleg ellenzékben levő CDU vezetése is tett egy kísérletet, de a jelenlegi kancellárnak és a kormányon levő pártoknak az volt az álláspontja, hogy ezt nem lehet meglépni, ezt csak a magyarok tették meg eddig – sorolt példákat a politikus.

„Mi úgy gondoljuk, hogy helyes politikát folytatunk, szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat bárkivel Európában” – erősítette meg Bakondi György.

A további példák között említette, hogy Nagy-Britanniában is keresik a megoldást, ahova Franciaországból menekülnek át, Olaszországban pedig súlyos politikai viták vannak az albán menekülttáborokkal összefüggésben, miután kétoldalú megállapodást kötöttek Tunéziával, Marokkóval és Líbiával.

Változtattak a szlovákok, a hollandok, az osztrákok, tehát az illegális migráció és annak negatív hatásai miatt a nemzetállamok szintjén már elindították a változást.

Bakondi György jelezte: az Egyesült Államokban Trump kampányának egyik fő eleme volt annak a tízmillió illegális bevándorló ügyének a sürgős rendezése, akik a Biden-adminisztráció időszakában érkeztek az országba. Ahogy megalakult a Trump-kormány, abban a pillanatban megkezdték a határ lezárását, a rendkívüli helyzet kihirdetését és azoknak a bűnelkövető illegális migránsoknak az őrizetbe vételét és tömeges kitoloncolását, akik jelentős veszélyt jelentettek az amerikai emberek biztonságára.

Magyarország helyes migrációs politikát folytat, biztosítva van a magyar emberek mindennapi életének a biztonsága, és nem tervezik ennek a megváltoztatását.

„Nem akarjuk, hogy tömegesen tartózkodjanak Magyarországon illegális bevándorlók, nem akarjuk, hogy tüntetések legyenek, antiszemitizmus jelenjen meg, nem akarjuk, hogy késeléses támadások, robbantások, gázolások következzenek be, amelyek Európa-szerte gyakoriak”

– hangsúlyozta Bakondi György.

Hozzátette, hogy javasolják a tanácsaik figyelembe vételét, a tapasztalataik átvételét Európa-szerte, és bíznak abban, hogy az Európai Parlamentben részben a konzervatív erők térnyerése és a nemzetállami erőfeszítések látható változásai elvezethetnek oda, hogy „az elhibázott és súlyos következményekkel járó uniós migrációs politika esetleg megváltoztatható lesz”.

Ha a jelenlegi ellenzéki politizálásból döntéshozói pozícióba kerülhetnek a Patrióták és támogatóik, akkor változtathatnak az Európai Parlament hibás döntésein, és ha a nemzetállamok változtatnak, akkor az előbb-utóbb az Európai Tanács döntéshozatali mechanizmusában is megjelenik – és az amerikai példát is figyelembe véve – talán változások érhetők el belátható időn belül.

A belbiztonsági főtanácsadó arra is kitért, hogy a tavalyi 185 határsértővel szemben idén az első hónapban 1556 illegális bevándorlót fogtak el Magyarország déli határán. Jól láthatóan jelentős növekedés van, de ez nem éri el a 2015-ben tapasztalt sok százezres tömeget. A görög–török határon vagy a görög szigeteken azonban szintén növekedés van, és most már nemcsak Törökországból érkeznek hajókon a szigetekre, hanem Líbiából is, de Szerbia „szűrő szerepének” esetleges változása is további növekedést okozhat a magyar határőrizetben. Felidézte, hogy nemrég Molotov-koktélt dobtak az egyik határrendészre, amikor megállított egy áttörni készülő migránscsoportot, de

a helyzet abszurditását mutatja, hogy azok dobnak égő Molotov-koktélt a rendőrökre, akik a mi segítségünket szeretnék kérni, mert állítólag üldözik őket.

„Mindent meg fogunk tenni az elkövetkező időszakban is, hogy a határon állítsuk meg ezeket az eseményeket, ne pedig az ország belsejében kelljen szembenéznünk terrortámadásokkal, gázolásokkal, késelésekkel, robbantásokkal” – hangsúlyozta Bakondi György.

