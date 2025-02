Mi tudjuk, mit kell gondolnod

Akinek életében akár csak egyszer is volt önálló véleménye a világ dolgairól és ennek hangot is adott a Facebook közösségi portálon, az pontosan tudja, mit jelent a cenzúra. A tartalom eltávolítása az úgynevezett „közösségi alapelvek” megsértése miatt olyan természetessé vált az elmúlt években, mint a lélegzetvétel. Hogy melyek ezek az alapelvek? Azt ugyan senki soha nem közölte pontosan, de azért lehetett tudni: hamisítatlan neolib ideológiai agymosás, tőről metszett bolsevista tempóval – ez volt a mindenkori hajtómotor. Aztán megérkezett Donald Trump…

Akinek megválasztását jól beárazták a Szilikon-völgy hatalmasságai – elég csak megnézni régi-új elnök beiktatásán készült képeket, árulkodó pl. a Zuckerberg-Bezos-Pichai-Musk négyes, akik ha leülnének egymással huszonegyezni, akár a magyar GDP ötszörösét kártyázhatnák el…

A lényeg: Zuckerberg már január elején, azaz még a beiktatás előtt bejelentette, hogy felhagy „tényellenőrzési programjával” a Meta felületein. Nem átallotta bevallani:

„A törekvés, amely arra irányult, hogy még befogadóbbak legyünk, túl messzire ment: egyre többször használták arra, hogy elhallgattassák és kirekesszék azokat, akik más véleményen vannak.”

Természetes, hogy akik ennek a haszonélvezői voltak – a woke-őrültek és úgy általában is az egész globalista elit – azóta is megállás nélkül sápítoznak Zuckerberg „pálfordulása” miatt.

Kivéve Brüsszelt. Azt a bürokráciát, amely ugyan képtelen foglalkozni az európai kontinens bennszülött lakóinak valós problémáival, a jövőjüket fenyegető azonnali és közvetlen veszélyekkel, de a techipar megregulázására mindig kész. Igaz ugyan, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében jeleskedő techcégek egyike sem európai (magyarán: a fasorban sem vagyunk nemhogy a jövő, de a jelen ágazatában!), de vaskos AI-kódexe az legalább van Európának. Azt például, hogy hogyan ne működjön az iPhone-odon az Apple amúgy egyelőre nem sokat érő MI-ja, már remekül megoldotta a brüsszeli szabályozó. Csodálatos.

Hasonló bolsevista lendülettel vetették bele magukat a zuczkerbergi kanyar kiegyenesítésébe – azaz az intézményesült cenzúra fenntartásába, sőt fokozásába.

A totális véleménydiktatúra Nyugat-Európában a valóság, de azért nálunk is vannak „leágazásai”: aki például megpróbálná első kézből megnézni, mit mond a napi putyini propaganda, az mindenféle hátsó kapus megoldások (VPN) nélkül hiába is próbálná megnyitni például a Russia Today oldalait (rt.com), ez bizony nálunk is le van tiltva.

A kiskorúsított európai lakosságnak ugyanis szüksége van arra, hogy megmondják neki, mit hogyan kell és hogyan nem kell érteni és értelmezni.

Akit bővebben is érdekel az intézményesült uniós véleménydiktatúra szép új világa, a XXI. Század Intézet jóvoltából megjelent elemzésben további érdekességeket is olvashat – ITT.

Szűcs Dániel/Felvidék.ma