Az adóemelés tovább növelte a menstruációs szegénységben élők számát

A szlovák kormány figyelmen kívül hagyta a menstruációs szegénység problémáját, annak ellenére, hogy az ország lakosságának többsége (10 lakosból 6) támogatná az 5%-os áfakulcs bevezetését ezekre a termékekre. (NMS Market Research felmérés, 2024 október.)

A költségvetési konszolidáció részeként a menstruációs termékek áfája 23%-ra emelkedett, súlyosbítva ezzel a menstruációs szegénységben élő nők helyzetét.

A probléma leginkább a szegénységben élő, több leánygyermeket nevelő családokat érinti.

Egy táska női szeretet – adománygyűjtő akció

A Magyar Szövetség Nőtagozata, a Szövetség a Közös Célokért és a Pro-Le-Ti Polgári Társulás immár negyedik alkalommal szervezi meg az Egy táska női szeretet adománygyűjtő kampányt. Idén az akció kétnyelvű, hogy országos szinten is erősítse a menstruációs szegénység témájáról szóló társadalmi diskurzust.

„A hazai és uniós felmérések bizonyítják, hogy minden tizedik nőt érint a probléma. Az adománygyűjtéssel nemcsak azonnali segítséget kívánunk nyújtani, hanem a társadalmi érzékenységet is szeretnénk növelni. A méltóságteljes menstruációhoz való jog alapvető emberi jog, amely az egészséghez, vízhez és higiéniához való jog része – éppúgy, mint az oktatáshoz, munkához vagy az élelemhez való jog” – mondta Gergely Papp Adrianna, a Nőtagozat elnöke.

Bauer Ildikó, a Nőtagozat alelnöke hangsúlyozta, hogy Szlovákia ellentétes irányba halad a világ többi részéhez képest. A menstruációs termékekre kivetett 23%-os adó a 4. legmagasabb az Európai Unióban, Szlovákiát csak Magyarország, Dánia és Svédország „előzi” meg. Az uniós átlag csupán 13%.

„A lakosság több mint fele menstruál, mégis az alapvető higiéniai termékekhez való hozzáférést az állam semmilyen módon nem támogatja, pedig rendelkezésre állnának a megfelelő eszközök. Mivel a kormány elutasította a probléma megoldását, idén a megyei vezetőket szólítjuk meg, hogy legalább a megyei fenntartású oktatási és szociális intézményekben javuljon a helyzet” – tette hozzá Bauer Ildikó, aki Nyitra megye plénumában kezdeményezi a változtatásokat.

Nemzetközi példák

Skócia : Ingyenesen elérhetők a menstruációs termékek.

: Ingyenesen elérhetők a menstruációs termékek. Kanada, Kenya, USA több tagállama, Lengyelország, Németország, Csehország : Áfacsökkentéssel tették olcsóbbá a menstruációs higiéniai eszközöket.

: Áfacsökkentéssel tették olcsóbbá a menstruációs higiéniai eszközöket. Anglia : A civil szervezetek lobbitevékenységének köszönhetően áfamentessé váltak ezek a termékek.

: A civil szervezetek lobbitevékenységének köszönhetően áfamentessé váltak ezek a termékek. Új-Zéland: Minden iskola ingyenesen biztosít tamponokat és betéteket a diákok számára.

A SZAKC irodái idén is gyűjtőpontok

A Szövetség a Közös Célokért idén is csatlakozik az adománygyűjtéshez, Felvidék-szerte működő irodahálózatuk gyűjtőpontként funkcionál.

„Irodahálózatunkkal az elsők között reagáltunk a felhívásra, hogy segítsünk az Egy táska női szeretet gyűjtésében. Az elmúlt három év során azt tapasztaltuk, hogy az adományozók bizalommal hozzák irodáinkba a szeretettáskákat, mert a magyar közösség javát szolgáló ügyekkel azonosítanak bennünket”

– mondta Hideghéthy Andrea, a SZAKC vezetője.

A szervezet nemcsak gyűjtéssel, hanem oktatással is segít: „A Rozsnyói és Nagyrőcei járás oktatási intézményeiben a szeretetcsomagok mellett felvilágosító foglalkozásokat is szervezünk a tinédzser lányok számára. Egy mentálhigiénés szakember segítségével olyan nyílt, őszinte kommunikációt biztosítunk, amelyre a fiataloknak nagy szükségük van, még a kényes témákban is. Meggyőződésem, hogy a gyűjtés mellett a személyes szükségletekre is reagálnunk kell.”

Adománygyűjtés részletei

Gyűjtőpontok térképe és részletes felhívás: ITT

Gyűjtési időszak: 2025. március 31-ig

Mit tartalmazzon egy szeretettáska?

Egészségügyi szárnyas betét, szappan, sampon, kézfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, kedves személyes üzenet.

Sajtóanyag/Felvidék.ma