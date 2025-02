Szakközépiskolai nyílt nap Rozsnyón

A Rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola nyílt napot tartott a kilencedikes tanulók számára.

Az egész napos rendezvény a Csupaszív Tánccsoportot bemutatójával kezdődött, amely előadást Lányi Tímea nevelőnő állította össze, aki elhivatott vezetőként segíti a fiatal tehetségek kibontakozását.

Domik Monika, az intézmény igazgatónője nagy örömmel köszöntötte az egybegyűlteket, a szádalmási, a tornai, a pelsőci alapiskolák és a rozsnyói református iskolaközpont diákjait és kísérőiket. Beszédében bemutatta az intézmény jövőképét és az eljövendő tanév szakképzési irányát.

„A mai nap nem csupán a tanulásról szól, hanem az összetartozásról, hiszen a Valentin-nap szellemisége is megjelenik rendezvényünkön. A figyelem, a támogatás és a közösség ereje fontos értékek számunkra, és ezek az oktatásban is kulcsszerepet játszanak.

Az iskolánk küldetése, hogy diákjainknak versenyképes tudást nyújtsunk, miközben olyan értékeket közvetítünk, mint a kreativitás, az együttműködés és a felelősségvállalás.

Oktatásunk teljes egészében magyar nyelven zajlik. Hisszük, hogy az anyanyelven való tanulás nemcsak hatékonyabb, hanem segít megőrizni identitásunkat is. A gyakorlati oktatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, mivel az igazi tudás akkor mélyül el, ha a diákok az elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazhatják. Ennek érdekében tanulóink szakmai gyakorlatukat saját szakképző műhelyeinkben, valamint a térség vendéglátóipari és építőipari vállalatainál végzik. Iskolánk nemcsak oktatási intézmény, hanem aktív szereplője Rozsnyó közösségi és kulturális életének” – fogalmazott az igazgató.

Külön köszönetét fejezte ki Rozsnyó városának, mint fenntartónak, hogy folyamatos támogatásával hozzájárul az iskola fejlődéséhez, építéséhez.

Michal Drengubiak alpolgármester sok sikert kívánt az intézményben továbbtanuló diákoknak. A közös programok és projektek, melyeket az önkormányzat és az iskola együtt valósít meg, nagyban hozzájárulnak a diákok fejlődéséhez és sikeres jövőjéhez.

A diákok a mesterek vezetésével betekintést nyerhettek az egyes szakmákba és a szaktantermekben zajló munkába. A képzések részleteiről és a szakmai sajátosságokról bővebb tájékoztatást kaptak a szakmai bemutatók helyszínein.

A fodrásztanulók mesternőitől, Csobády Mónikától és Szabó Beátától a frizurák elkészítésének technikáit ismerhették meg. A gasztronómiai dolgozók képzéséért felelős mesternő, Emődi Janett instrukciói alapján amerikai palacsinta és marcipándíszek készítését gyakorolhatták a diákok.

A szárazépítők oktatását biztosító mesterek, Kovács János és Kovács Róbert vezetése alatt a csemperagasztást és egyéb módszereket próbálhattak ki az érdeklődők.

A rendezvény segít abban, hogy a jövendő diákok közelebbről megismerjék a szakközépiskola nyújtotta lehetőségeket, és megalapozott döntést hozzanak a továbbtanulásról,

hogy kiválaszthassák azt a szakmát, amelyben a jövőjüket látják.

A tanulmányok zárásaként a diákok szakmunkás-bizonyítványt szereznek, amely biztos alapot ad a munkavállaláshoz, valamint lehetőséget ad a továbbtanulásra. Az iskola és a család közös munkája teremti meg a biztos alapokat a fiatalok jövőjéhez.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma