Minden körülmények között megtartják hitüket a kárpátaljai magyarok

Három éve zajlik az ukrán háború. A kárpátaljai magyarok ennek minden gazdasági, szociális és mentális gondját magukon érzik. A nagycsaládosok úgy vélik, egyetlen kapaszkodójuk van, Jézus Krisztus és a hitük. Esterházy-díjjal megerősödve töretlenül bíznak a kárpátaljai magyarság jövőjében.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2012-ben indult útjára. Azóta töretlenül nagyon jó szövetségesei a magyar kormánynak, de ugyanúgy a Rákóczi Szövetségnek is. Tarpai József elnök úgy fogalmazott, Isten akarata az, hogy megmaradjanak a kárpátaljai nagycsaládosok.

Kárpátalja valamikor az anyaországhoz tartozott. Most Ukrajnában már túlélték az iskola- és templombezárásokat, a málenkij robotot, amikor a háború után elhurcoltak több mint 40 ezer magyart, s a fele nem tért vissza. Mindig felállt Kárpátalján a magyarság, mert élni szeretne.

Elfogadjuk Isten gyermekét, mint ajándékot. Úgy gondoljuk, ott van kötelességünk, ahová születtünk. S ott kell átadnunk gyermekeinknek és unokáinknak is azt a hitet, amit ránk hagytak a nagyszüleink” – mondta.

Ugyanakkor hozzáfűzte, ha valami a ruszinokkal, ukránokkal, szlovákokkal, románokkal összefogja őket, akkor az a gyermek- és családszeretet, a kereszténység.

A szervezetben induló 30 beregszászi család mostanra 1400-ra nőtt. E családok egy megnyerhetetlen háborúban álló ország polgárai, akik a magyar kormánytól minden támogatást megkapnak. Remény arra, hogy Kárpátalján a magyar családoknak jövője van. Együtt vallják és hirdetik, hogy magyarnak lenni érték.

Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, többszörösen nehéz Kárpátalján egyszerre magyarnak és nagycsaládosnak lenni. Anyagi nehézségekkel, a közösség drámai méretű fogyásával, a magyar iskolarendszer és a kisebbségi jogok állami megcsorbításával kell szembenézniük.

Panyi Miklós, a magyar Miniszerelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára köszönetet mondott a szervezetnek, hiszen ők is azok, akikeken keresztül Esterházy János hagyatéka kiteljesedik. A helyi magyarság bástyája, képviseli és védelmezi azt, fizikai és lelki támasza minden bajbajutottnak vagy nehéz sorsú családnak.

Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke a Felvidék.má-nak elmondta, nagyon nagy megtiszteltetésként élik meg, hogy megkapták az Esterházy-díjat, ami sok erőt ad számukra.

„Amikor olvassuk Esterházy János életútját és meghurcolását, abból erőt fakaszthatunk. Hihetetlen, amin keresztülment, amikor megalázták, s mindenét elvették. Egy dolgot nem tudtak tőle elvenni, a hitét. És tudott imádkozni az ellenségeiért. S valóban mi is azt gondoljuk, bármi történik a háborúban, politikában, mi is csak a jó Istenben hiszünk” – mondta.

A Felvidék.má-nak adott nyilatkozatában Tarpai József kifejtette:

„felajánljuk gyermekeinket a Jóisten oltalmába, s azért imádkozunk, hogy megmaradjunk, s a gyermekeink is tovább tudjanak Kárpátalján élni. A nagycsaládos egyesület egy biztos pont”.

Azt tartják a legfontosabb üzenetüknek, hogy senki nincs egyedül és számíthatnak egymásra:

– mondta.

Szervezetük mégis sikeres. Minden évben legalább 100 nemzeti identitást erősítő rendezvényt tartanak. Kárpátalja nyolcvan magyarlakta településén mindenhol van szervezetük önkéntesekkel. Összefogják a helyi közösségeket, baba-mama klubokat vezetnek. Példaértékű munkát végeznek. Mindezek mellett több százezer kelet-ukrajnai menekült családon is segítenek.

A magyar kormány támogatásával öt éve megvásároltak egy panziót az Uzsoki-hágón, ahol hetente szerveznek programokat. Így az egyesületen belül megismerkednek egymással, barátságokat kötnek. Fontosak számukra a Kárpát-medencei Családszervezetekkel és Nagycsaládosok Egyesületével rendezett találkozások. Legutóbb három hete jártak az Országházban 70 kárpátaljaival.

Részt vesznek a Rákóczi Táborokban. Az idei évet is úgy kezdték, hogy 200 nagycsaládossal táboroztak Sátoraljaújhelyen. „Hálásak vagyunk ezekért a lehetőségekért. A háború miatt nagyon sok olyan szétszakított család van, ahol nincs már három kiskorú gyermek. S ott van az a lehetőség, hogy találkozzanak” – nyilatkozta Tarpai József.

Elmondta, a Rákóczi Szövetség támogatása is erőt ad, érezhetik, hogy nincsenek egyedül, mert mellettük van Magyarországon túl a Felvidék, Erdély, Vajdaság, de Kanadából is megkeresték őket, hogy támogassák.

„Látszik az, hogy mindenkinek fáj, ami nálunk történik. De ez ugyanúgy van Kárpátalján is, mert ha valami történik Pozsonyban, akkor mi is odafigyelünk, imádkozunk érte. Most talán mi vagyunk a legnehezebb helyzetben” – mondta.