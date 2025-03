„A krasznahorkai vár felújítását ismét a megfelelő szakemberek irányítása alatt kell folytatni”

Ma a Magyar Szövetség pozsonyi székházában Orosz Örs tartott sajtótájékoztatót, amelynek középpontjában két fontos téma állt. Nyitra megye képviselője a krasznahorkai várfelújítás kapcsán részletesen beszélt az aktuális fejleményekről, melyek a felújítás határidőinek csúszásával és a kivitelezés során felmerült nehézségekkel kapcsolatosak. Ezt követően a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát érintő kulturális minisztériumi tervekről is tájékoztatott.

A Magyar Szövetség politikusa a sajtótájékoztató elején emlékeztetett arra, hogy pontosan tizenhárom év telt el 2012. március 10-e óta, amikor tűz ütött ki a krasznahorkai vár tetőszerkezetén. A tűz később nemcsak a tetőt, hanem a másnapi vihar következtében bizonyos tűzfalakat is ledöntött, és boltívek szakadtak be.

Kiemelte, hogy sok helyről érkezett segítség: Morvaországból a Brünni Egyetem restaurátorokat küldött, Magyarország pénzügyi támogatást ígért, az általa alapított Sine Metu Polgári Társulás, valamint a Gömöri Kézművesek Társasága pedig egy-egy harangot öntött újra az elolvadtak közül. Emellett számos demonstrációt szerveztek, félpályás útlezárásokat, élőláncot 1500 résztvevővel a vár körül, és egy évben 120 reflektorral kivilágították a várat. Mindezekkel pedig minden évben felhívták a figyelmet a felújítás elhúzódására.

Ő maga tavaly nyáron szintén optimizmusának adott hangot, mivel hitt abban, hogy a felújítás – miután a szükséges pénz már a múzeum számlájára került, a közbeszerzés is megtörtént, és a hároméves felújítási folyamat már két éve zajlott – idén augusztusra befejeződhet.

„Azonban a kulturális minisztérium élére megérkezett egy éhes társaság, akiket megszólítottak azok az eurómilliók, melyek a számlán parkolnak. Ellehetetlenítették a múzeum igazgatónőjét, félreállították Erika Šmelkovát, aki az építés vezetője, valamint a kontinuitás garanciája volt az építkezési folyamatban”

– hangsúlyozta Orosz Örs, s megjegyezte, hogy hoztak egy külső építésvezetőt is, aki – miután a Nemzeti Múzeum vezetése nem volt hajlandó visszahelyezni a munkájába az öttagú projektcsapatot – önként állt föl ebből a pozícióból.

„A legújabb fejlemény pedig az, hogy két és fél év után, amíg az állami táblázati fizetésért a múzeum igazgatónője végezte az építési felügyeletet, a legutóbbi, március eleji közbeszerzésen egy olyan cég nyerte el a munkát több mint 200 ezer euró értékben, amelynek még honlapja sincs”

– húzta alá a politikus, s hozzátette, hogy tavaly decemberben Prékop Katalin, a petíciós bizottság tagja, a Nemzeti Múzeum igazgatójával együtt tetten érte a cég képviselőit a vár területén, és le is fényképezte őket, több mint két hónappal a közbeszerzés meghirdetése előtt.

Orosz Örs kiemelte, hogy a leszámolás olyan mértékű volt, hogy még az Andrássy Alapítvánnyal sem történt meg a szerződés megújítása, amelynek keretében már közel egy évtizede zajlott a munka a levéltárakban, és a betléri kastélyban minden írott anyag és fénykép digitalizálásra került volna, ha a múzeum jelenlegi vezetése nem szünteti meg ezt az együttműködést.

„Ahhoz, hogy nem lett szoroskői alagút, a gömöriek már hozzászoktak, viszont az, hogy a krasznahorkai várat tizenhárom év után sem nyitották meg, igazán felháborító és vérlázító”

– húzta alá a politikus, majd több példát is felhozott arra, hogy bizonyos történelmi épületeket akár a Felvidéken, akár más országokban már sokkal hamarabb sikerült felújítaniuk.

Nyitra megye képviselője a bajmóci várat is megemlítette példaként, amely 1950. május 8-án leégett, és a tetőszerkezete pár óra alatt teljesen megsemmisült. Annak ellenére, hogy a tetőt speciális magyarországi, zsolnai, díszes cserepekkel fedték, nemzetközi együttműködésre is szükség volt, ám – a háború utáni, eszköztelen időszakban – a tetőszerkezetet december 15-re, tehát még ugyanabban az évben sikerült helyreállítani, és a következő esztendőben már megnyitották a várat. A teljes felújítás mindössze 480 napot vett igénybe.

„Krasznahorka várának felújítása 4750 napja, tehát tízszer annyi ideje tart”

– jegyezte meg a politikus.

Orosz Örs kiemelte, hogy a mai napon – Pandy Péter, a Kassa megyei idegenforgalmi bizottság vezetője, Nagy György és Gergely Pap Adrianna megyei képviselők, Prékop Katalin helyi önkormányzati képviselő, valamint ő maga – petíciót indítanak, amely nem valaki ellen, hanem a krasznahorkai vár mihamarabbi megnyitásáért, az Andrássy Alapítvánnyal való együttműködés megújításáért, valamint a felújítást sikeresen irányító projektcsapat visszahelyezéséért szól.

A csapat bebizonyította munkájával az elmúlt két és fél év alatt, hogy le tudja megfelelő szakmai színvonalon vezényelni ezt a felújítást. Fél évvel a tervezett befejezés előtt óriási hazardírozás így játszani a felújítással. A helyzet augusztusra nyilvánvalóan tarthatatlan lesz

– mondta a politikus, s beszámolt arról is, hogy az építkezés körül olyan hírek láttak napvilágot, amelyek fejetlenségről tanúskodnak. Néhány héttel ezelőtt 25 ezer euró értékű kábelt loptak el a várból, melyeket nem őriztek kellőképpen.

„Bár a hatóságok felderítették a bűncselekményt, a projekt viszont jelenleg gazdátlan, miközben a Szlovák Nemzeti Múzeumnak és a Kulturális Minisztériumnak kellene felelősséget vállalnia a megfelelő kezeléséért”

– jegyezte meg Orosz Örs, aki a sajtótájékoztatón a Szlovák Nemzeti Múzeum égisze alatt működő Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának ügyét is szóba hozta. Az intézmény Pozsonyban, a Brämer-kúriában székel, de több jelentős ingatlan is hozzátartozik, mint például az alsósztregovai Madách-kúria, Szklabonyán Mikszáth Kálmán szülőháza, vagyis a ház helyén kialakított múzeum. Továbbá a múzeum üzemelteti a kassai Márai-házat is.

A politikus kiemelte, hogy a konszolidáció előtt tizenkilenc főt foglalkoztattak, jelenleg pedig tizenöt munkatárs dolgozik az intézményben, közülük tizenegy a szakdolgozó.

Az intézmény jelentős szerepet játszik hazai közintézményeink sorában, mivel a saját szülőföldünkön befizetett adókból működik a közösség javára

– húzta alá Nyitra megye képviselője.

„Jarábik Gabriella igazgatónő vezetése alatt ez az intézmény az elmúlt tíz évben megduplázta a látogatottságát, a jegybevételek pedig már a 40 ezer eurós határt súrolják. Megnégyszereződtek ezen időszak alatt, így elmondható, hogy az igazgatónő kiváló munkát végzett” – mondta Orosz Örs, s a Magyar Szövetség és a közösségünk nevében köszönetet mondott neki az elvégzett munkáért és számos projekt megvalósításáért.

Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban a Lukáš Machala és Martina Šimkovičová nevével fémjelzett szlovák kulturális tárca próbálkozott a Kultminor megszüntetésével, valamint a szlovák nyelvtörvény közösségünk ellen irányuló szigorításával. Legutóbb pedig a krasznahorkai várfelújítás ellehetetlenítésére tett kísérletet.

Ismertette, hogy a szlovák sajtóban már napvilágot láttak azok az információk, miszerint jövő héten kedden bejelentésre kerül az átszervezési terv, amelynek következményeként a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát, amely jelenleg jogalanyi intézményként működik, lefokoznák, és egyszerű tőosztállyá minősítenék. Emellett leválasztanák a múzeum kihelyezett intézményeit, amelyek a tervezett új, szlovák megújhodás múzeumi csoport alá kerülnének. Arról is beszélt, hogy közben elvették az intézmény számára már megítélt 131 ezer eurós házon belüli támogatást, amelyet a szklabonyai Mikszáth-ház felújítására kívántak fordítani.

„Ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogyan fejlesszük Dél-Szlovákiát, ismét védekezésre kell berendezkednünk”

– mondta Orosz Örs, majd mondanivalóját Madách Imre híres szavaival zárta: „Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál!”

BN/Felvidék.ma