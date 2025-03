Március 15.: élő közvetítések, tematikus filmek és műsorok a közmédia csatornáin

Az állami elismerések átadása és a központi megemlékezés élő közvetítése mellett tematikus műsorokkal és filmekkel idézik fel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, hőseit a közmédia csatornái.

Televíziós műsorok

A Dunán március 14-én 15 órától látható Ridikül a márciusi ifjakkal foglalkozik, majd 15:55-től élőben közvetíti a csatorna a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az Országházból. A nemzeti ünnepen, március 15-én 8 órától a márciusi ifjakat bemutató rendhagyó történelemóra után élő közvetítés kezdődik a Dunán. 9 órakor láthatják Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonását, majd A haza minden előtt címmel ünnepi stúdióműsor kezdődik 9:20-kor. Ennek keretében a csatorna közvetíti az Ünnepi műsort a Múzeumkertből, melynek során 11 órakor beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A szabadságharc neves és névtelen hőseinek emléket állító monumentális filmalkotás, az 1953-ban készült Föltámadott a tenger is szerepel a csatorna filmkínálatában, a 13:30-kor kezdődő alkotást színeiben felújított, kiegészített, digitalizált változatban tűzi műsorára a Duna. 16 órától a Nemzeti Színház történetével foglalkozik a Hogy volt?!, az ünnepnapot este a Jókai Mór regényéből készült, pazar kiállítású, heroikus-romantikus film, A kőszívű ember fiai zárja. Várkonyi Zoltán rendező 1965-ös filmjének mindkét részét levetíti a csatorna 19:40-től.

Az M5 március 13-án 9:55-től közvetíti az állami elismerések átadását a Pesti Vigadóból, valamint másnap 15:55-től a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását is láthatják a közmédia kulturális csatornáján. A csatorna Librettó című délutáni magazinműsorában március 12-én és 13-án az ünnephez kapcsolódó tematikus beszélgetésekkel várják a nézőket, továbbá az Agenda is beszámol az anyaországi, külhoni és külföldi megemlékezésekről, ünnepségekről.

Március 15-én 6:50-kor Az égbe temetett tábornok – Bem József című ismeretterjesztő filmet tűzi műsorára az M5, 8 órától pedig Petőfi nyomába ered az Itthon vagy! turisztikai minisorozat. Déryné Széppataky Róza, az első magyar női operaénekes történetét követi nyomon a 10:10-kor kezdődő Déryné című 1951-es fekete-fehér életrajzi film, majd Petőfi Erdélyben töltött napjairól láthatnak ismeretterjesztő filmet „Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én!” – Petőfi Erdélyben címmel. Kossuth Lajos amerikai utazását, szónoklatait idézi fel a Magyar gondolat – szabad gondolat című alkotás 13:20-tól, majd a vátesz költő, Petőfi utolsó estéjét és halálának körülményeit övező vélt, vagy valós történeteket helyezi középpontjába A körtefától a harcmezőig – Petőfi nyomában című film. Arany János és Petőfi Sándor megismerkedésüktől az 1848-as szabadságharc bukásáig, Petőfi haláláig tartó levélváltását mutatja be a Magyar Színkör előadása nyomán készült Mécsfény című tévéjáték 15 órától, és március 15-e, egy korszak születése kap főszerepet a Könyvjelzőben, Takaró Mihály műsorában. A Kontúr című portréműsor vendége Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke lesz 17:15-től, a Versfilm-sorozat aktuális adásában 18:50-től Jókai Mór Az 1848-iki kokárda című versét adja elő Csórics Balázs színművész korabeli díszletben megfilmesítve. A huszárhagyományokkal foglalkozik 20 órától az M5 História, 20:45-től pedig a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című alkotást tűzi műsorára a csatorna, a koncertszínházi produkció a középiskolások nyelvén, látványosan mutatja be Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmét, a költő forradalmi lelkületét. A Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében készült színházi előadást 2023. március 15-én láthatta először a közönség, a Hagyományok Házában. A produkció 2024-ben elnyerte a Petőfi Zenei Díj – Év zenei eseménye díjat. A Kommentár Klub témája is az ünnephez kapcsolódik, Reformkor és hazaszeretet a politikában címmel látható vasárnap 20 órától a műsor.

A Duna World csatornán március 15-én 10 órától az Itthon vagy! című ismeretterjesztő sorozat Az 1848-49-es szabadságharc nyomában című epizódja látható, a Magyar Krónika pedig 10:30-tól a Landerer és Heckenast nyomdával foglalkozik. 11:25-től tűzi műsorára a csatorna Az ünnepelt című 1977-es tévéfilmet, este 22:10-tól pedig az Ízőrzőkkel látogathatnak el Tápióbicskére. A településnél az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának egyik győztes csatája zajlott le 1849. április 4-én, aminek emlékét a helyiek hagyományőrző rendezvényeken és gasztronómiájukban is őrzik.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában március 14-én este szó lesz március 15. történelmi jelentőségéről, valamint a nézők részletesen is megismerhetik a Petőfi Irodalmi Múzeum másnapi ingyenes programjait, amelyek során Petőfi versein, prózáján, levelein keresztül fedezhetik fel a 19. századi Pestet, továbbá szemtanúi lehetnek annak, miként kel életre Landerer és Heckenast nyomdagépe. Március 15-én a Petőfi 200 emlékév egyik legemlékezetesebb koncertjével várja nézőit a csatorna. 2023 márciusában Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák valamint a Modern Art Orchestra közös estjén a vátesz költő művei eddig még soha nem hallott verzióban hangoztak el. A Petőfi Zenei Díj Év koncertje 2023 címmel elismert koncertet nézhetik meg március 15-én 21:05-től a csatornán.

A közmédia rádióinak kínálata

A Kossuth Rádióban már március 14-én foglalkoznak a nemzeti ünneppel, A hely című műsor Komárom 1848-49-es hőseit mutatja be. Március 15-én a Jókai bicentenáriumhoz kapcsolódó rövid blokkok szövik át az egész napot. A Szombat reggel Petőfi nyomába ered 6 órától, a városismereti séta mellett a rádió több vidéki helyszínre kapcsol élőben és mutatja be megemlékezéseiket. Szombaton 9 óra után A kápolnai csata – kudarc vagy lehetőség című műsorban az 1849. február 26-27-én vívott ütközetről hallhatnak, majd 10 óra után az Országjáró Pákozdról jelentkezik. 11 órakor Budapestről, a Múzeumkertből Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét közvetíti a rádió, majd a 13 órakor Keszthelyen, a Szendrey Júlia Emlékházban tehetnek „sétát” a hallgatók. 14 órától Kossuth Lajos atyai barátjának és kormánybiztosának, a kisújszállási Illéssy Jánosnak a történetét ismerhetik meg a rádióban. Fél 3-tól az Országjáró folytatása következik Pákozdról, majd 18:30-kor az ünnep alkalmából átadott kitüntetésekkel és kitüntetettjeivel foglalkozik a Kossuth. A tematikus nap ünnepi zárásaként hallhatják 20:27-től Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét Hegedűs D. Géza színművész előadásában, majd Ady Endre Ifjú szivekben élek című versét szavalja el a színészóriás, Latinovits Zoltán. A Rádiószínház 21:30-kor kezdődő adásában a Szendrey Júlia szerelme és házassága című sorozat utolsó része hangzik el.

A Bartók Rádióban március 15-én egész nap magyar szerzők és előadók művei kapnak hangsúlyos szerepet. A Mesterek órájában 11:00-tól Kocsis Zoltán zongorázik és vezényel, a műsorban Liszt, Bartók és Kodály egy-egy műve hangzik el, 12:05-től a Cine-javában a Hadik című történelmi magyar film zenéjéből szól válogatás. 13:40-kor az Esterházy Pál által komponált Harmonia caelestis vallásos énekgyűjteménye mellett ezen a napon Beethoven szabadsághoz szóló felkavaró dicshimnuszát és egyetlen operáját, a Fideliót is hallhatják, amelyet élőben közvetít 18 órától a New York-i Metropolitan Operaházból a Bartók Rádió.

A Dankó Rádió március 15-én a népzenében, magyarnótában és világzenében ismert katonadalokkal, valamint Petőfi Sándor verseire írt művekkel várja hallgatóit, míg a Szakcsi Rádió a Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák valamint a Modern Art Orchestra közös, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából tartott nagyszabású koncertjét tűzi műsorára március 15-én este 20 órától. A Petőfi Rádióban március 15-én egész nap hallhatnak beszámolókat az ország különböző pontjain zajló rendezvényekről, miközben felelevenítik a március 15-i eseményeket, a Befordultam a konyhára című műsor „asztalára” pedig a kor ételei kerülnek.

Gyerekeknek az ünnepről

Gyerekek számára is készül ünnepi kínálattal a közmédia. Az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású Hetedhét kaland című műsora március 14-én hősies adással várja 19:35-től a nézőket, amely egy nem mindennapi baráti társaságról, a márciusi ifjakról mesél. A magazin részeként továbbá március 15-én önálló műsorelemként is látható Ünneplőben című minisorozatban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapjának jelentőségét mutatják be. Március 15-én A reformkor nagyjai című animációs filmsorozat is várja a gyerekcsatorna nézőit, az epizódokban Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos és Kossuth Lajos története ismerhető meg. Ismét műsorra tűzi ezen a napon a gyerekcsatorna Rímerdő című versfilm-sorozatának aktuális epizódját, 19:50-től Petőfi Sándor költeménye, a Nemzeti dal látható. A Csukás Meserádióban március 15-én 19 órakor Kovács Ákos előadóművész olvas esti mesét, Móra Ferenc A furulya című művét, amely nagy hatással volt a művész életére, továbbá március 15-én a meserádióban Petőfi-verset szavalnak Trill Zsolt és Kőszegi Ákos színművészek, valamint Csőre Gábor színművész, az M5 műsorvezetője.

Műsorok a március 15-i ünnep kapcsán a közmédia csatornáin.

MTVA/Felvidék.ma