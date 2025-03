Kárpátaljai dalnokok

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség huszonkilencedik alkalommal rendezi meg március 22-én Beregszászon az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési versenyt. A Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége szakmai partnerként vesz részt a verseny lebonyolításában.

Az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny huszonnyolc éves múltra tekint vissza, s ez alatt az idő alatt a kezdeményezés jelentős szerepet töltött be a fiatalok zenei nevelésében és a hagyományok megtartásában.

A megmérettetést a kárpátaljai iskolák, középiskolák és művészeti iskolák számára hirdetik meg évente, a jeles esemény mindig Bartók Béla születésnapjához (március 25.) kötődik.

A közel három évtized alatt először Péterfalván szervezték meg, ezt követően a rendezvénysorozat Nagyszőlősön a Perényi Zsigmond Középiskolában folytatódott, egy évtizede pedig a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont a zenei vetélkedőnek.

A versenyt két korcsoportban – 6-12 éves és 13-18 éves szólóének és énekegyüttes kategóriában – hirdették meg az elmúlt év decemberében.

„A jelentkezők száma folyamatosan emelkedik, s a versenyre nem nyomja rá bélyegét az ismert kárpátaljai helyzet – értékeli a találkozóra irányuló figyelmet Pál Katalin kárpátaljai kulturális referens. – A megnövekedett érdeklődésre tekintettel az idén előválogató mellett döntöttünk, amire 79 produkció nevezett be, ez százhetven fiatalt jelent.”

Négytagú zsűri bírálta el az online formában beküldött anyagokat, a döntőbe hatvanhét produkció jutott be.

A versenykiírás részletesen megszabja az elvárásokat, általánosságban elmondható, hogy a döntnökök a korosztálynak megfelelő énekeket, s javarészt helyi dalokat, vagy a közeli tájegységek anyagait javasolják. Az ennek megfelelő választásokat a zsűri honorálja.

Az idők folyamán kialakultak „törzsműhelyek” is, melyek – lelkes pedagógusok vezetésével – a verseny bázisául is szolgálnak. Az ismert gondok miatt viszont számos tanár kényszerült elhagyni a pályát, ezért a szervezők – az utánpótlás biztosítása érdekében – népdaléneklés-oktatói képzés elindításában gondolkodnak. Ez a kurzus egyben biztosítaná a kezdő tanárok felzárkóztatását, valamit az énektanárok népzenei ismereteinek bővítését is.

A résztvevők számára a találkozó nem a versenyt, inkább az együttlét örömét jelenti, a napot táncház, énektanítás, kézműves foglalkozás színesíti. A tanárok számára az esemény egyben fórum is, lemérhetik, hol tartanak a felkészítésben, és tanácsokkal is szolgálhatnak egymásnak. Az alkalom mindig telt házas, a másokat meghallgató versenyzők, szülők, tanárok és érdeklődők töltik meg a széksorokat.

Hagyományok Háza/Felvidék.ma