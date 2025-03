Tehetségeink versenye

Harminckettedik alkalommal hirdette meg a Csemadok és társszervezői a Tompa Mihály Országos Versenyt. A megszokottól eltérően ezúttal a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya a főszervező.

Országszerte az iskolai fordulókkal vette kezdetét a Csemadok által meghirdetett felmenő jellegű verseny. Az iskolai fordulókat követően egy elektronikus rendszeren keresztül kellett bejelentkezni. Több mint kétezer versenyző mérettette meg magát a körzeti és járási fordulókon, s elmondhatjuk, hogy a legnagyobb iskolai versenyek közé tartozik.

A rendezvény sikerét azt is mutatja, hogy az iskolai fordulókról sem jut tovább minden versenyző, azaz van igény a diákok részéről erre az előadói tehetséget megmutató rendezvényre. A járásokban megtartották a fordulókat, ezek szervezői a területi választmányok voltak, ezt követik az országos elődöntők. Az öt országos elődöntőből továbbjutó versenyzőket április végén várják Érsekújvárba az országos döntőre.

A Pozsony megyei országos elődöntőn Pozsony és a Szenci járás iskolásai versenyeztek március 26-án, magas színvonalon. A rendezvényt a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola termeiben tartotta meg a Csemadok. A verseny előtt Kontár Zsuzsanna köszöntötte a résztvevőket, sok sikert kívánva, s a verseny gördülékeny lebonyolításában az óvodapedagógia szakos diákok is segítő kezet nyújtottak. Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi Választmányának titkára is üdvözölte a versenyzőket, majd ismertette a legfontosabb tudnivalókat.

Két zsűri értékelte a fiatal tehetségeket, Bárdos Ágnes, Gyurcsi Pomichal Mária és Kaszás Kornél, valamint Korpás Árpád, Metzner Zoltán és e sorok szerzője.

Mindkét zsűri szerint magas színvonalú előadásokat, jól megválasztott szövegeket adtak elő a szavalók, sok esetben szinte színészi teljesítménnyel. Klasszikusaink és mai modern íróink művei is elhangzottak, de felvidéki szerzőktől is hallottunk verseket, prózákat. Éppen ezért: az ilyen versenyeket a magyar irodalom ünnepének is nevezhetjük.