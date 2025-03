Francia–brit irányítású lesz az Ukrajnát támogató szövetségesek koalíciója – jelentette be ma Emmanuel Macron.

Macron közölte, hogy egy francia–brit küldöttség a következő napokban Ukrajnába látogat, hogy előkészítse, „milyen formátumot ölt majd az ukrán hadsereg”, valamint „a szövetséges országok erőinek esetleges bevetését egy esetleges békemegállapodás után”.

Az elnök az Ukrajnát támogató államok koalíciójának párizsi találkozója végén tartott sajtótájékoztatóján bejelentette azt is, hogy az Európai Unió felgyorsítja a G7 által elhatározott hitelek kifizetését.

Szintén közölte:

Ukrajna szövetségesei „egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a Moszkva elleni szankciókat nem szabad feloldani”.

Hozzátette, ő és Keir Starmer brit miniszterelnök fogja irányítani a nemzetközi koalíció erőfeszítéseit.

„Úgy gondolom, hogy a következő három-négy héten belül meglehetősen pontos cselekvési tervünk lesz erre a két kérdésre – az ukrán hadsereg és a biztonsági erők formájára – a követelményekkel, de a hozzájárulókkal is”

– jelentette ki a francia elnök az Ukrajnát támogató államok koalíciójának párizsi csúcstalálkozója végén.

Hozzátette, hogy most ő maga és Keir Starmer brit miniszterelnök fogja vezetni ennek az európai államok mellett Kanadát is magába foglaló koalíciónak az erőfeszítéseit, amelyben az uniós intézmények és a NATO is részt vesz.

Emmanuel Macron úgy vélte, hogy a békemegállapodás megkötése után Ukrajna biztonságának legjobb garanciája a hadsereg megerősítése lenne.

„A brit miniszterelnök és én megbízást adtunk a vezérkari főnökeinknek, hogy a következő napokban francia–brit csapatokat Ukrajnába delegáljanak (…), hogy minden területen pontosan előkészítsük, milyen lesz a jövőbeni ukrán hadsereg formátuma”

– jelentette ki.

Az államfő elismerte, az Ukrajnát támogató országok nem egységesek abban, hogy egy esetleges békemegállapodás után csapatokat küldjenek-e az országba. „De az egyhangúlagosságra nincs is szükség” – jelentette ki Macron.

„A megállapodás megvan, és mi most továbblépünk és dolgozunk. És így valóban lesz egy megerősítő erő, amelybe több európai ország is bekapcsolódik”

– mondta.

A francia elnök a sajtótájékoztatóján bejelentette azt is, hogy az Európai Unió felgyorsítja a Hetek által eldöntött, Ukrajnának nyújtandó kölcsönök kifizetését, és közölte, hogy Ukrajna szövetségesei „egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a Moszkva elleni szankciókat nem szabad feloldani”.

Emmanuel Macron azt is elmondta, reméli, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök „nagyon aktív szerepet játszhat” az ukrajnai béke előmozdításában.

„Tekintettel az Oroszországgal folytatott párbeszédének minőségére, tekintettel a Brazíliával néhány hónappal ezelőtt tett békekezdeményezésére, remélem, hogy Hszi elnök nagyon aktív szerepet játszhat abban, hogy segítsen nekünk a szilárd és tartós béke megteremtésében”

– mondta a francia elnök.

Emmanuel Macron leszögezte: „Valóban fordulóponthoz érkeztünk. A tárgyalások megkezdődtek, és üdvözlendőek. A célunk egyértelmű: a béke kivívása, és a legjobb tárgyalási pozícióba kell hoznunk Ukrajnát, és biztosítanunk kell, hogy a békemegállapodás szilárd és tartós legyen minden európai számára”.

Az államfő hozzátette: „Ukrajnának volt bátorsága elfogadni a 30 napos tűzszünetet. Az ukrán döntés óta nem érkezett orosz válasz. Újabb részleges és hipotetikus tűzszünetekre vonatkozó feltételek születtek, ugyanakkor napról napra egyre súlyosabbak a csapások” – fogalmazott a francia elnök.

„Nincs értelme megszüntetni a szankciókat mindaddig, amíg a béke nem állt helyre igazán, és ettől sajnos még messze vagyunk”

– jelentette ki Olaf Scholz német kancellár a csúcstalálkozó végén, úgy ítélve meg, hogy „súlyos hiba” lenne most ezt megtenni.

„Éppen ellenkezőleg, azt beszéltük meg, hogy miként lehetne szigorítani a szankciókat” – erősítette meg Keir Starmer brit miniszterelnök. „Megvitattuk a béke helyreállításának terveit, a fegyveres erők mozgósítását és a hadműveleti terveket, legyen szó légi, szárazföldi vagy tengeri hadműveletekről” – tette hozzá.

„Teljes támogatásunkról biztosítjuk Önöket (ukránokat), ameddig csak szükséges”

– mondta a brit kormányfő a mellette álló ukrán kollégájának.

Volodimir Zelenszkij a maga részéről kijelentette, hogy „Oroszország nem akar semmiféle békét”. Kiemelte a biztonsági garanciákkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket az európaiak „az elkövetkező napokban és hetekben” tudnak teljesíteni.

Párizsban mintegy harminc ország vett részt azon a nemzetközi csúcstalálkozón, amelynek célja az volt, hogy Ukrajna támogatói véglegesítsék a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat egy Oroszországgal kötendő jövőbeli békemegállapodás esetére.

Az Emmanuel Macron által „önkéntesek koalíciójának” elnevezett csoport tanácskozásán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett ott volt többek között Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz és Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Olaf Scholz német kancellár és Cevdet Yilmaz török alelnök.

MTI/Felvidék.ma