Szinte korlátlan a francia véres eurómilliárdok áramlása a háborús pokolba

Franciaország további 2 milliárd euró katonai segélyt nyújt Ukrajnának – jelentette be szerdán este Emmanuel Macron francia államfő ukrán kollégájával, Volodomir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatóján Párizsban.

A két ország vezetője egy másfél órás munkavacsorán készítette elő a mai párizsi csúcstalálkozót, amelyen a jövőbeni ukrajnai békefenntartásba bekapcsolódni hajlandó országok vesznek részt.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben Párizsban és Londonban tartott találkozókat követő újabb, csütörtöki egyeztetésre 31 uniós és/vagy NATO-tagállam, köztük az Egyesült Királyság, Kanada, Norvégia és Törökország kapott meghívást.

„Az azonnali támogatást folytatnunk kell Ukrajnának, mert az szükséges az ellenállás folytatásához”

– mondta a munkavacsorát követően Emmanuel Macron az ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„További 2 milliárd eurós támogatást jelentettem be (…) Milan páncéltörő rakétákkal, légvédelmi eszközökkel, mint például a leszállított Mirage repülőgépekre szerelt MICA rakéták és Mistral föld-levegő rakéták (…) Az ukrán erők VAB páncélozott harcjárműveket és AMX-10 RC harckocsikat is kapnak, valamint lőszerek széles választékát, amelyek egy része távirányítású lesz, valamint drónokat. A műholdas és hírszerzési együttműködés terén is előrelépést értünk el. Ezt a támogatást kiegészíti majd az ukrajnai gyártás is, a védelmi vállalatainkkal kialakított partnerségeknek köszönhetően” – tette hozzá a francia elnök.

Emmanuel Macron egyúttal felszólította Oroszországot, hogy fogadja el a 30 napos tűzszünetet előfeltételek nélkül.

Zelenszkij viszont azt mondta, hogy Oroszország időnyerésre játszik, ezért folytatni kell a nyomásgyakorlást.

„Moszkva nem ért más nyelvet, mint az erő nyelvét, ez tény„ – mondta az ukrán elnök, aki ezért az „erőn alapuló diplomáciát” támogatja. Nyilván a mások erejéből történő diplomáciát, hadakozást, egyebet…

A Napóleont játszó francia elnök még hozzátette: „Néhány hete döntő szakaszába léptünk annak, hogy véget vessünk Oroszország agresszív háborújának. Dzsiddában Ukrajna feltétel nélküli 30 napos tűzszünetbe egyezett bele. Ugyanezt a kötelezettségvállalást várjuk Oroszországtól is” . Érdemes odafigyelni a fogalmazásra: „léptünk”. Mintha neki, vagy Európa nagyhatalmainak bármi köze lett volna ahhoz, hogy egyáltalán meginduljanak a tárgyalások a tűzszünetről, pláne békéről…

szd/Felvidék.ma/mti