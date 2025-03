Csábi születésű orvos az Év embere Nógrádban

A csütörtökön ismertették Nógrád vármegye Év embere 2024 kitüntetésének díjazottját. Tíz jelölt közül a csábi születésű dr. Czelenk Ferenc sebészorvos kapta az idei elismerést. A közkedvelt és elismert orvos immár közel öt évtizede Balassagyarmaton tevékenykedik.

Mint a nool.hu honlapon olvasható: „Mind a 10 jelölt valamilyen formában hozzájárult a közösség építéséhez, és munkásságával példát mutatott számunkra. Az elmúlt hetekben a Nool olvasóira bíztuk a döntést, hogy ki kapja végül a rangos címet. A szavazást március közepén lezártuk: a beérkezett szavazatok alapján dr. Czelenk Ferenc, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sebészeti Osztályának főorvosa nyerte a díjat. A győztes egy gravírozott üvegtrófeát és egy elismerő oklevelet vehet majd át.”

Dr. Czelenk Ferenc szülőfalujában, a csábi magyar tanítási nyelvű alapiskolában kezdte tanulmányait, majd a Füleki Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Egyetemi tanulmányait a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folytatta.

Az orvosi pályáját a nagykürtösi kórházban kezdte, azonban 1979 nyarán már a balassagyarmati kórház sebészetére került. Egy ideig napi szinten ingázott Nagykürtös és Balassagyarmat között. Később felességével együtt, aki szintén szakorvos, Palócföld fővárosában telepedtek le. Nyugállományba vonulását követően is praktizál, osztályvezető a sebészeti részlegen.

Dr. Czelenk Ferenc számára mindig is fontos volt a magyarságának megélése, a magyar történelem ismerete. Közéleti tevékenységében is erre összpontosít, támogatva a felvidéki magyar közösségeket is.