A tojásírás hagyománya felkerült a szlovák szellemi kulturális örökség listájára

A most figyelmet kapott Demény, Zoboralja, Ipoly mente és Tarcafő régiók nemzetiségi és vallási összetétele eltérő, ennek megfelelően minden térség kialakította a saját, jellegzetes mintáit és elnevezéseit is a tojásdíszítés során.

A viaszos batikolás technikája a húsvéti tojások díszítésének egyik legelterjedtebb és motívumokban leggazdagabb formája nemcsak Szlovákiában, hanem a környező országokban is.

A technikára jellemző díszítőminták és színek jól tükrözik az egyes régiók sokszínűségét és kulturális gazdagságát.

A mintát a kifújt tojás héjára meleg méhviasszal vagy parafinnal „írják rá”, mégpedig egy speciális eszközzel, amelyet „írókának” neveznek. Ez egy fa nyélbe merőlegesen rögzített, rézből készült, csőformára hajlított lemez – hasonló a tollhoz, amellyel írni lehet a viasszal. Miután a viaszt felvitték a tojás felületére, a tojásokat színező fürdőbe merítik, ahol a festék csak a viasszal nem fedett részeket fogja meg. Ezután a viaszt eltávolítják, és előtűnik a díszítés gazdag mintázata. A viaszréteggel fedett tojáshéj megőrzi eredeti színét, míg a fedetlen részeket befogja a festék. Ha a festés folyamata többször ismétlődik – világosabb árnyalatoktól a sötétebbek felé haladva –, akkor egyedülálló, többszínű viaszos batikolási technikáról beszélhetünk. A folyamat végén a viaszt melegítéssel távolítják el, például egy meleg rongy segítségével letörlik a tojás felületéről, így előtűnnek a színes, gazdagon díszített motívumok.

Benkoné Horkay Tünde, a Motolla Kézműves Baráti Kör oszlopos tagja több évtizede műveli a tojáshímzés hagyományát, számos helyen bemutatta s megtanította már a technikát.

„Még tavaly februárban beszélgettem Mosonyi Éva tojásíró népi iparművésszel, a magyarországi Nemzetünk Hímes Tojásai program életre keltőjével, aki egy nagyon nehéznek tűnő feladattal keresett meg: terjesszem fel a tojásírás hagyományát a szlovák szellemi kulturális örökség listájára (Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska). Először kissé megijedtem a feladattól, de aztán elkezdtem gondolkodni a megvalósításán.

Megkerestem az ötlettel két kedves tojásíró ismerősömet – Molnár Belány Szilviát és Anna Sakmárovát, akik rögtön pozitív választ adtak a kérésemre. Majd az ÚĽUV alkotói között megtaláltam Soňa Belokostolskát, aki szintén írókával díszíti a hímeseket. Így állt össze a beadványon dolgozók csapata, melyet a Hagyományos Népi Kultúra Központjába (Centrum pre tradicnú ľudovú kultúru ) nyújtottunk be, ahol Mgr. Stanislava Tichá konzulens segítségével a formai hiányosságokat is sikerült leküzdeni” – számolt be közösségi oldalán Benkoné Horkay Tünde.

A beadványon négyen dolgoztak:

Soňa Belokostolská – Domanižna (Demény)

Benkoné Horkay Tünde – Ipoly mente

Molnár Belány Szilvia – Zoboralja

Anna Sakmárová – Torysky (Tarcafő)

Mint megtudtuk, a felterjesztéshez szükség volt olyan személyek és intézmények ajánlására, akik ismerik és hitelesnek tartják az alkotók munkáját.

„Nagy öröm volt számunkra, hogy akikhez ezzel a kéréssel fordultunk, mindnyájan szívesen írták meg az ajánlásukat. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a nagyon sok segítőkész, kedves embernek, intézménynek, akik ennek a sikernek a részesei” – írta Benkoné Horkay Tünde.

Az alábbiakban az ajánlók és támogatók névsorát tesszük közzé:

• Mgr. Michaela Škodová: Novohradské múzeum a galéria – Losonci Nógrádi Múzeum és Galéria

• RNDr Benko Pál: Zväz maďarských remeselníkov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség

• Mgr. Ľudmila Pulišová etnográfus: Gemersko-malohontske múzeum – Gömör-Kishonti Múzeum, Rimaszombat

• Balkó Róbert: Obec Kolíňany – Kolony község

• Mgr. Daniela Čižmárová: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – Vág Menti Művelődési Intézet

• Mgr. Viktória Tittonová, PhD: Hradné múeum vo Fiľakove – Füleki Vármúzeum

• Mgr. Attila Agócs, PhD: Mesto Fiľakovo – Fülek város

• Kurunci Arnold: Obec Šíd – Gömörsíd község

• Kupec Mihály és Mgr. Cehelská Zsuzsanna: Centrum kultúry Košického kraja – Kassa Megyei Kultúrközpont

• Illés Gábor, Varga Norbert: Občianske združenie Živá tradícia – Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia

• Mgr. Kotlár Ildikó: ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho – Mocsáry Lajos Alapiskola

• Mgr. Monika Tkáčová: Spišské kultúrne centrum a knižnica – Szepesi Kultúrközpont és Könyvtár

• Fehér Sándor – helytörténész, egyetemi tanár, Alsóbodok

• Jókai Mária – néprajzkutató, Aha

A Szlovákia szellemi kulturális örökségének reprezentatív listája azon jelentős szellemi értékek és gyakorlatok jegyzéke, amelyek kiemelt szerepet töltenek be az ország kulturális örökségében.

E listára való felkerülés elismerést jelent azon kivételes hagyományok és gyakorlatok számára, amelyeket közösségek, társadalmi csoportok és egyének is elismernek, s amelyek összhangban állnak az egyetemes emberi jogi elvekkel, az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a kulturális sokszínűség támogatásával.

Ezek az elemek szorosan kötődnek a közösségek környezetéhez és történelmi hátteréhez, ezáltal biztosítva számukra az identitás és a folytonosság érzését. Egyúttal hozzájárulnak a kulturális sokféleség és a kreativitás fenntartásához is.

A lista létrehozása alapvető lépést jelent a szellemi kulturális örökség reprezentatív nemzetközi listájára való felvételhez, amelyet az UNESCO tart nyilván. Csak azok az elemek pályázhatnak erre az elismerésre, amelyek előzőleg bekerültek a szlovákiai nemzeti listára.

https://www.ludovakultura.sk/ HE/Felvidék.ma