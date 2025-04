Új korszak a digitális azonosításban

Szlovákiában elérhetővé vált az e-Identita és az eDoklady nevű mobilalkalmazás, amelyek új szintre emelik az elektronikus azonosítást és a digitális iratkezelést.

Az e-Identita többfaktoros hitelesítést tesz lehetővé anélkül, hogy fizikai személyi igazolványra vagy kártyaolvasóra lenne szükség. A felhasználók arcfelismeréssel, ujjlenyomattal vagy PIN-kóddal is azonosíthatják magukat – nemcsak mobilon, hanem számítógépen is. Az alkalmazás segítségével elektronikus aláírásra is lehetőség nyílik.

Az eDoklady alkalmazás célja a hivatalos dokumentumok digitális másolatainak létrehozása, egyelőre a személyi és a jogosítvány digitalizálása érhető el. Ezek a digitális igazolványok mobiltelefonon is tárolhatók, és a meglévő fizikai dokumentumok alapján kerülnek létrehozásra.

Mindkét alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházból. Részletes információk az alkalmazások működéséről a meid.minv.sk és edoklady.minv.sk weboldalakon találhatók.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter elmondta: „Április 15-től kezdve a rendőrség online is ellenőrizheti az igazolványokat. Ha tehát ma megállít egy járőr, amely digitális olvasóval van felszerelve, elegendő az eDoklady alkalmazásban megmutatni a jogosítványt vagy a személyi igazolványt.” A rendőrség technikailag már fel van készítve a mobil igazolványok online ellenőrzésére, és dolgoznak azon is, hogy internetkapcsolat nélküli esetekre is legyen megoldás.

Martin Hrachala, a belügyminisztérium informatikai főosztályának igazgatója szerint a rendszer a legújabb biztonsági szabványokat alkalmazza, amelyek megbízható és biztonságos hitelesítést garantálnak. Első körben a www.slovensko.sk portálon és más állami elektronikus szolgáltatásokban lesz használható a mobil eID.

Patrik Krauspe államtitkár hozzátette: a minisztérium már tárgyalásokat folytat bankokkal, biztosítókkal és közlekedési vállalatokkal, akik szintén szeretnék bevezetni a mobilos megoldásokat. A Szlovák Posta már mostantól elfogadja a digitális igazolványokat a megyeszékhelyeken található főbb kirendeltségein.

Az alkalmazások elindítása része az Európai Digitális Pénztárca nevű átfogó projektnek, melynek célja, hogy 2027-re egységes digitális identitásrendszert vezessenek be az Európai Unióban.

E lépéssel Szlovákia Németország, Dánia és Csehország mellé sorolható a digitális fejlődés terén, és az uniós elvárások egyik elsőkénti teljesítésével is élen jár.

https://meid.minv.sk/ Felvidék.ma