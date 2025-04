Csütörtökön viharok várhatók az ország nyugati és középső részén

Csütörtökön (április 24.) viharok várhatók, főleg az ország nyugati és középső részén. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

Egyelőre Pozsony, Besztercebánya, Nyitra, Trencsén, Nagyszombat és Zsolna megye teljes területére, valamint a Gölnicbányai, a Rozsnyói, az Iglói, a Késmárki, a Lőcsei és a Poprádi járásra érvényes a figyelmeztetés 11 órától, egyes járásokban már 10 órától, és 20 óráig marad érvényben.

A meteorológiai előrejelzés szerint 20–30 milliméter csapadék is eshet fél óra alatt, 85 kilométeres erősségű szél, és jégeső is várható. „A heves esőzések miatt átmenetileg megemelkedhet a folyók és a patakok vízszintje. A szél és a jégeső kárt tehet a növényekben. A közúti forgalmat is nehezítheti az időjárás” – figyelmeztetett az SHMÚ.

TASR/Felvidék.ma