A közelmúlt kasszasikerei és filmkincsek is láthatók lesznek a Magyar film napján

A közelmúlt kasszasikerei és klasszikus filmkincsek is láthatóak lesznek a televíziók, mozik és a Filmio kínálatában a Magyar film napjához kapcsolódva.

Mintegy kétszáz magyar filmet lehet megnézni a Nemzeti Filmintézet (NFI) kezdeményezésére 2018-ban indult program keretében a tévékben, mozikban és a streaming szolgáltatók jóvoltából szerdán, a Magyar film napján, valamint az ünnephez kapcsolódva az elkövetkező napokban – közölte az NFI hétfőn az MTI-vel.

„Kerek 130 éve született a mozi, és mi magyarok elég hamar, 1901-ben fel is iratkoztunk a filmkészítők egyre népesebb táborába. Abban az évben, április 30-án már be is mutatták az első megrendezett magyar gyártású filmet, A TÁNCZ címmel”