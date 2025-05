A Kabóca májusi száma

Május valamelyik szép vasárnapján Kabóca az édesanyákat köszönti, és arra biztatja kis olvasóit, írják meg, ők hogyan ünnepelnek. Műsort adnak a suliban az anyukák, nagymamák, dédik tiszteletére, vagy elmennek velük egy nagyot fagyizni a cukrászdába?

Mert ugye a fagylalt világnapja is mostanában van, legalábbis Maci és Zsiráf, a két jó barát a lap képes kis meséjében azt ugyancsak megünnepli májusban. Fagyizhatnak most Kabócával aztán az angolul tanulók, válogathatnak a sokféle hűs finomság között, persze kizárólag angolul, az ügyes kezűek meg fagyis díszeket vághatnak ki a rovatukból.

Egy nyusziról Legyel-Marosi Renáta történetéből kiderül, hogy valamiféle különös érzékenység miatt ő meg éppen répát nem ehet. Erdős Sándor verses meséjében egy kis pézsmatulkot délre küldenek a szülei, hogy meleg bunda híján meg ne fázzon Alaszkában.

A természetoldal ugyanakkor olyan csodás állatokat mutat be, amelyek bundája, bőr- vagy tollruhája nem is barna, nem is tarka, hanem kizárólag fekete és fehér, ám a csupán két szín váltakozása annyira káprázatos mintázatot ad ki rajtuk, hogy még az ellenségeiket is képesek a segítségével megtéveszteni vagy legalább egy kicsit összezavarni.

A magyar mellett szlovákul is olvasható mesében egy nyest és egy nyuszt ismerkedik egymással, meglehet, talán rokonok. A pénzügyes sorozat májusi része a spórolás tudományába és hasznába avatja be a gyerkőcöket, a menő masinákról szólóból megtudhatják, honnan kerül víz otthon a vízcsapba, és hova lesz a szennyvíz.

Az olimpiák története iránt érdeklődők a sorozat újabb fejezetét olvasva akár el is csodálkozhatnak, hogy a nemes játékok megrendezésének körülményei, a helyszíne, a részt vevő országok, versenyzők száma mennyire összefügg a világ más eseményeivel. A régmúltra kíváncsiak a szláv népek kiterjedt családjával és első államaik alapítóival ismerkedhetnek. A Kifli és Cicúr kalandjait követők Balla Margit folytatásos meséjének végéhez közeledve pedig lassan izgulhatnak, hogy a két kutyus nagy meglepetése, a házvásárlás és -felújítás végül hogy fog sikerülni: mit szól majd hozzá a gazdi?

Természetesen nem maradt ki a lapból a beszámoló sem az előző hónap kiemelkedő eseményéről, a Tompikáról, a vers- és prózamondók országos versenyéről, amely a hangulata szerint nem is verseny, hanem inkább már fesztivál, s amely az országos döntőt megelőző járási és körzeti fordulóival – melyekbe az idén vagy kétezren neveztek be – és az iskolai versenyekkel, ezek résztvevőivel együtt szinte mozgalommá terebélyesedett.

A sok mesét, történetet ezúttal is sok játék, fejtörő, kifestő és kivágós egészíti ki s teszi még érdekesebbé, színesebbé májusban is a legkisebbek lapját, a Kabócát.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com.

LZ/Felvidék.ma