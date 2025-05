Bartók Rádió Zenei Díj 2025 – A klasszikus és a jazz zene ünnepe a közmédia csatornáin

Több mint hatvan éve szolgálja a magyar klasszikus zenei kultúrát a Bartók Rádió, idén májusban immár második alkalommal adja át a Bartók Rádió Zenei Díjakat. A gálát május 14-én este rendezik meg a Budapest Music Centerben, zártkörű esemény keretében – de a nagyközönség sem marad le róla, hiszen a Bartók Rádió mellett a Duna és az M5 csatorna is műsorára tűzi a díjátadót.

A Bartók Rádió Zenei Díj olyan szakmai elismerés, amely amellett, hogy Bartók Béla örökségét ápolja, méltóképp emeli ki a hazai klasszikus és jazz zenei élet meghatározó alakjait. Idén is tizenegy kategóriában vehetnek át díjat az arra érdemesek, a kategóriák között két jazz díj is helyet kapott – ezzel is hangsúlyozva a műfaj sokszínűségét.

„Tavaly láttuk elérkezettnek az időt arra, hogy a Petőfi és a Dankó Rádió zenei díjai mellett hagyományteremtő céllal megalapítsuk a sajátunkat. Május 14-én este zártkörű rendezvényen vehetik át a művészek a díjaikat a Budapest Music Centerben. A gálaműsorból és a díjátadó ceremóniából összeállítást készít majd a Bartók Rádió, a Duna és az M5 is” – fogalmazott Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója. Hozzátette, hogy idén is rangos névsor állt össze mind a díjazottak, mind a fellépők tekintetében. A Modern Art Orchestra például – amely 2024-ben Az év zenei együttese díjban részesült – idén is színpadra lép, különleges produkcióval tisztelegve az esemény jelentősége előtt.

„Minden új díjnál nagy a merítés a jelöltekből. A Bartók Rádió Zenei Díjat előttünk még senki nem kapta meg, ezért különösen nagy elismerést jelent a zenekarunk számára. Az ilyen pillanatok elgondolkodtatnak, megállásra és visszatekintésre késztetnek bennünket, zenészeket, akik mindig a jövőt kémlelik és a következő lépésen gondolkodnak” – mondta az M2 Petőfi TV vendégeként Fekete-Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője.

Gőz László, a Budapest Music Center alapítója – aki tavaly a Ligeti 100 esemény szervezéséért vehette át Az év zenei eseménye díjat – szintén személyes kötődéssel beszélt a gála jelentőségéről. „A Budapest Music Center lassan harminc éve a második otthonom. Nagyon büszke vagyok rá, hogy immár második alkalommal adhat otthont a Bartók Zenei Díj gálájának. A magyar klasszikus zene meghatározó alakjáról elnevezett, nagy múltú rádió díját kiérdemelni különösen megtisztelő” – hangsúlyozta a jazz-zenész.

A közmédia elkötelezetten támogatja a hazai zenei életet, és idén is lehetőséget biztosít a nézőknek és hallgatóknak, hogy részesei legyenek ennek az emelkedett pillanatnak. A 2025-ös Bartók Rádió Zenei Díjak május 14-i díjátadó estjét a Bartók Rádió május 23-án 19:35-tól, a Duna május 24-én 19:40-től, míg az M5 kulturális csatorna május 25-én 21 órától tűzi műsorra – így minden zenerajongó átélheti a klasszikus és jazz művészet ünnepét, a díjazottak elismerését és a rangos fellépők produkcióit.

