Drucker szerint Fico moszkvai útja inkább a Smer, mint Szlovákia érdekeit szolgálta

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök moszkvai útja inkább a Smer-SD, mint Szlovákia érdekeit szolgálta. Ezt Tomáš Drucker, oktatásügyi miniszter, a Hlas-SD párt elnökhelyettese mondta az STVR Szombati párbeszédek című vitaműsorában a kormányfő moszkvai utazására reagálva. Milan Majerský, a KDH vezetője szégyenletesnek tartja Fico moszkvai útját.

„A kormányfő nem az egész kormánykoalíció nevében volt ott” – jegyezte meg Drucker, aki hangsúlyozta, hogy mindkét legfőbb alkotmányjogi méltóság – Peter Pellegrini köztársasági elnök, a Hlas-SD volt elnöke és Richard Raši (Hlas-SD), a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke – tisztelgett a második világháború áldozatai és a fasizmus feletti győzelem napja előtt Szlovákiában.

„Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a történelmi tényt, hogy a Vörös Hadseregnek kulcsszerepe volt a mai Szlovákia területének felszabadításában”

– mutatott rá.

„De történelmi igazság az Ukrajna elleni agresszió is, az a tény, hogy Oroszország több mint három éve megszállt egy szabad országot, és még mindig megszállja azt”

– hangsúlyozta. Ezzel összefüggésben rámutatott, hogy világosan meg kell érteni, hogy Szlovákia az értékek tekintetében hová akar tartozni, és kik a szövetségesei, garantálva Szlovákia biztonságát és gazdasági fejlődését.

„A kapcsolatokat ezekkel a szövetségesekkel javítani kell, nem pedig rontani”

– zárta mondandóját az oktatási miniszter.

Vitapartnere, Majerský megismételte a KDH és az ellenzék álláspontját, amely szégyenletesnek tartja a miniszterelnök moszkvai útját és részvételét az Európai Unió országainak egyetlen vezetőjeként.

„Szégyen egy olyan agresszor meglátogatása, aki három éve megszállva tart és támad egy szabad országot”

jelentette ki.

A vitamúsorban kitértek az Orosz Föderáció elleni szankciók alkalmazásának mellőzéséről szóló népszavazási petíció kérdésére is, és arra, hogy az államfő hogyan kezelné azt. Majerský rámutatott, hogy Pellegrininek döntése során tiszteletben kell tartania a törvényt és a petíciós kérdés alkotmányosságát. Drucker úgy véli, hogy az elnöknek nem kell tanácsot adni. „Magas színvonalú szakértői és tanácsadói csapata van, amely megfelelően fogja értékelni az ügyet” – vélekedett. A maga és a Hlas párt nevében kijelentette, hogy nem támogatja az oroszellenes szankciók feloldását. Ugyanakkor azt mondta, egyértelmű, hogy a szankciók nem úgy működnek, ahogyan kellene. Majerský kijelentette, még ha ki is írnak egy népszavazást, a KDH nem fog részt venni rajta. „Arra is van válasz, hogyan állunk az oroszellenes szankciók feloldására irányuló törekvésekhez” – tette hozzá.

A tranzakciós adó esetleges kiigazítása is téma volt. Drucker hangsúlyozta, hogy a tranzakciós adóról szóló megállapodás a koalíción belül meghiúsult, de a Hlas párt kész megszavazni annak indokolt kiigazításait. Majerský meg van győződve arról, hogy a tranzakciós adót el kell törölni, bejelentette, hogy a mozgalom megszavazza a módosítására vagy enyhítésére vonatkozó javaslatokat. „Még akkor is, ha ez egy koalíciós javaslat” – tette hozzá.

Mindkét vitázó egyetértett abban, hogy a választási rendszer megváltoztatására és egy választási körzet eltörlésére van szükség.

Drucker megerősítette, hogy a Hang ilyen kezdeményezéssel fog a parlament elé állni. Majerský úgy véli, hogy a választási rendszer megváltoztatásának „kéz a kézben” kell járnia a decentralizációval.

A vitában Drucker elutasította a Hlas párton belüli feszültségekkel kapcsolatos találgatásokat és a vezetőváltással kapcsolatos megfontolásokat; kizárta az elnöki posztra irányuló személyes ambíciókat is. „A Hlasban egységesek vagyunk, Matúš Šutaj Eštok mögött állunk” – hangsúlyozta.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk