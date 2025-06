Nyitra megye elnökének elismerése Nagy Kinga komáromi diáknak

Nyitra megye elnöke, Branislav Becík június 16-án fogadta a megye legsikeresebb diákjait. A Selye János Gimnáziumból az idei tanév díjazottja, Nagy Kinga, VIII. N osztályos diák.

Osztályfőnöke és felkészítő tanára, dr. Králik Zsuzsanna így jellemezte a kitüntetettet: „Megtisztelő számomra, hogy Kinga érdemelte ki ezt a rangos díjat, én lehettem nyolc évig az osztályfőnöke, és talán írhatom, mentora. A siker a diákok tehetségét tükrözi, de ebben a tanárnak is szerepe van. Itt is kettőn áll a vásár. Ha a tanár pedagógusként vagy szakmai felkészültség terén nem megfelelő, akkor nem tudja kibontakoztatni a tehetséges diákot. Ez fordítva is igaz, lehet az a legjobb pedagógus és a legjobb tudású szakember, de ha nem tudja a diákot kellőképp motiválni a gyakorlásra, akkor ott nem lesz eredmény.

Megszámlálhatatlanul sok versenyen vett részt, szebbnél szebb eredményeket elérve. Számos helyezést tudhat magáénak.

Gyönyörű szavalataival minden évben színesítette iskolai rendezvényeinket, sokoldalú tehetség. Az utóbbi években a színészmesterség rabjává is vált, amit végtelen odaadással, alázattal, szorgalommal művelt. Az idei szalagavatói darabban a Pomádé Patty-jét – a túlbuzgó diákönkormányzat jó kislányát – játszotta zseniálisan.

Kinga szimpatikus, segítőkész, de öntudatos lényével üde színfoltja volt az osztályközösségnek. Mindig kiszámítható, megbízható diákként élte életét a gimnáziumban. Társaival, tanáraival tisztelettudó, ezáltal jó kapcsolatot ápoló pozitív személyiségű tagjává vált a közösségének. Rendkívül szorgalmas, céltudatos tanuló, gimnáziumi tanulmányai során mindig kitűnő bizonyítványt szerzett, számos dicsérettel.

Az igazi sikert a 2023-as év hozta, amikor a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos 2. helyezettje lett. A következő évben a XVII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál fődíjasa lett.

Idén április végén pedig a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjén kétszer szavalhatta el Villon Nyári balladáját a szegény Lovise-ról, hiszen a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott.

Hiszek abban, hogy a jó Isten nem véletlenül terelte Kingát arra az útra, amelyen rátaláltam. Pedagógusai, szerető és mindenben támogató családja, ismerősei méltán lehetnek büszkék a kivételes tehetségével párosuló szorgalmára és az ezáltal elért eredményeire. Gratulálunk!”

SJG/Felvidék.ma