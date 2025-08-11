Home Hitélet Több programot is hirdetnek Szent István király ünnepére Pozsonyban
Hitélet

Több programot is hirdetnek Szent István király ünnepére Pozsonyban

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Számos programot, valamint felvidéki magyar gyermekek, fiatalok számára alkotói pályázatot is hirdet a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség augusztus 20-ra, Szent István király ünnepére.

ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség alkotói pályázatot hirdet felvidéki magyar gyermekek, fiatalok számára az államalapítás ünnepére Nemzeti ünnepünk – augusztus 20. címmel. Korhatár: 18 éves korig.

Egy rajzot, egy kézműves alkotást vagy egy verses, énekes videót várnak a pozsonyikatolikusok@gmail.com e-mail–címre, amelyet feltöltenek a pozsonyi katolikusok Facebook-oldalára.

Beküldési határidő: augusztus 12.

Csak saját készítésű pályamunkával lehet jelentkezni.

*

IMAKILENCED

Az imakilenced a pozsonyi közösség Facebook-oldalán lesz követhető augusztus 11–19. között, naponta új részekkel. A kilencedbe bárki bekapcsolódhat.

*

ORGONAKONCERT

Előadóművészek: Urbanics Tamás és Földesi Gergely, akik már az elmúlt nagyböjtben is a vendégeik voltak (ízelítő).

Helyszín és időpont: óvárosi ferences templom (térkép), augusztus 19., kedd 16.15.

Belépőjegy nincs, de tetszőleges adomány adható.

*

VÁROSNÉZŐ SÉTA

A Korpás Árpád által vezetett háromórás séta augusztus 20-án, 14 órai indulással Pozsony óvárosában lesz az erdélyi vendégekkel közösen.

A séta előzetes regisztrációhoz kötött a limitált létszám miatt. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet e-mailben a pozsonyikatolikusok@gmail.com címre.

*

SZENTMISE A KORONÁZÓDÓMBAN

Augusztus 20-án 18 órakor a Szent Márton-székesegyházban lesz az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka az erdélyi Gál Hunor atya lesz.

A szentmise előtt 17.30-tól imádságos lelki készületre kerül sor a csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjainak vezetésével.

A szentmisére mindenkit szeretettel várnak. A hívők érkezhetnek szülőföldjük népviseletében és cserkészegyenruhában is. Szeretettel hívják a ministránsokat is.

A szentmise után a templom melletti téren az „Egy falat mennyország”-ot, a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus díjnyertes süteményét, a dunaharaszti Karl Cukrászda termékét és a tihanyi „Regula” alkoholmentes nyári üdítőitalt, a bencések újdonságát lehet megkóstolni.

Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora szeretettel hív és vár minden jó szándékú testvért a közös ünneplésre.

Pozsonyi katolikusok/Magyar Kurír/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szakrális emlékek felújítása Nánán

Spirituális ámulattal Istenünk értékalkotó jelenléte előtt

A Julong-hegyi Bárkatemplom építészeti csodája messze hirdeti neved,...

Urunk színeváltozásának ünnepe és imádság Esterházy János boldoggá...

Nemzetközi zarándoklatra készülnek a Mária-út teljes szakaszán

Urunk színeváltozásának ünnepe – augusztus 6.

Programok Bódi Mária Magdolna születésnapján a Veszprémi Főegyházmegyében

Augusztus 5. – Havas Boldogasszony ünnepe

A bennük megszólaló törékenység része annak a csodának,...

Fúgákkal és rózsákkal, koronával vonzod magadhoz szívemet

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma