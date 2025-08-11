Imakilenced nemzetünkért és a békéért

A 2025-ös szentév Szent István-ünnepét egy kilencnapos „határok nélküli imahadjárat” előzi meg, melybe augusztus 11–19. között minden jó szándékú ember bekapcsolódhat, akik szívügyüknek tekintik, hogy a magyar népért és a nemzetek közti békéért, az első magyar szent király közbenjárását kérve a biztonságos és boldog életért imádkozzanak.

Kilenc napon keresztül reggel hatkor jelenik meg egy-egy bejegyzés a „Pozsonyi katolikusok” Facebook-oldalán, mely naponta más-más személy által megfogalmazott fohászt is tartalmaz. A Kárpát-medence különböző pontjain élő magyar testvérek lettek felkérve az egyes fohászok előkészítésére, melyhez aztán egy mindennap ismétlődő rész is kapcsolódik. Természetesen ki-ki még maga által jónak látott személyes imát, szentmise-felajánlást, böjtölést, irgalmassági cselekedetvégzést is kapcsolhat a bejegyzésekben kínált imákhoz.

Az ünnepekre jó felkészülnünk. Nem véletlen, hogy a liturgikus naptárban is Jézus Krisztus születésének ünnepét megelőzi az adventi készület ideje, a szent három napra pedig a nagyböjti hetekben készülünk fel. De ha valakinek a születés- vagy névnapját, vagy egy kerek évfordulót, valamilyen sikerek elérését tervezzük megünnepelni a családban, baráti körben, közösségünkben, arra is készülünk. Ezért fontos a nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-ra is készülnünk, hogy a lelkünk mind jobban megérkezzen az igazi ünneplésre, hogy maga az ünnepnap minél szebb nap lehessen.

Ám már maga a készület is formál, hatással van a készülődőkre.

Ennek az imakilencednek is célja, hogy hatással legyen minden bekapcsolódó testvérre, hatást gyakoroljon mindazok esetében, érdekében, életében, akikért összefogva imádkozunk.

Az ima csiszolni tud minket, a kitartó ima edzi a hűséget, az imának ereje van, az együtt és egymásért felajánlott ima által mindenki gazdagodik.

Mi, magyarok – éljünk bárhol – piros betűs ünnepként tartjuk számon az államalapításra emlékeztető augusztus 20-át. Pedig sokunk mai országában nem munkaszüneti nap, nem ünnep „az ország hivatalos naptára” szerint. Ám szíveinkben igenis az! Itt, a Felvidéken is.

S hogy ezt mind többen, mind jobban tudatosítsuk, ez az imakezdeményezés, mint az ünnep előfutára, el akar jutni az Anyaországba, Erdélybe, Kárpátaljára, Délvidékre is, s minden egyéb helyre, ahol magyarok élnek, hogy igenis van mit ünnepelnünk, s hogy ott is ünneplünk e napokban, ahol „a többség” nem, illetve, hogy van miért az imában nekünk, a jelenben élőknek is összefognunk, akik egyformán Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzettársak vagyunk.

„A test ugyan egy, de sok tagja van… Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele…” (1Kor 12, 12a. 26a) – olvassuk a Szentírásban. Egyetlen magyarság van. Sok helyen élünk, az adott hely ősi hagyományaival, helyi sajátosságaival. S minden bizonnyal minden földrajzi területen élő csoportunknak megvannak a maga mindennapi örömei és nehézségei, sikerei és kihívásai. Kinek-kinek máshol, talán más formában, mégis egyformán becsületes és gerinces emberként kell helytállnunk. Kárpátaljai testvéreink a jelenben különösen is a magyarság testének szenvedő tagját jelentik. A bibliai tanítás szerint is kötelességünk mellettük állnunk! Feladatunk segíteni nekik! Külön öröm, hogy az ott élő magyarok közül is vállalták a kilencedbe való bekapcsolódást.

Az első nap imáját a június közepén „híressé vált” palágykomoróci görögkatolikus templom parókusa fogalmazta meg, de olvasható lesz majd özv. Bíró Máriának, a ráti Szent Mihály Gyermekotthon alapítójának fohásza is. Ezen kárpátaljai testvéreink mellett erdélyi, vajdasági, anyaországi és felvidéki hívek és lelkipásztorok a további részek imádságainak szerzői.

A kilenced utolsó napján, augusztus 19-én ünnepi koncert lesz a pozsonyi ferences templomban. A kulturális és egyben lelki program, mint egy nemzetközi zenés áhítatsorozat része – mely a kilencedünk alatt, augusztus 14-én Budapestről indul – Sopronon és két lengyelországi helyszínen keresztül érkezik hozzánk Pozsonyba, majd másnap Kassán fejeződik be. A pozsonyi koncert kedden 16:15-től lesz.

A kilenced befejeződése után sem szűnhetünk meg imádkozni. Ünnepeljük imádságos lelkülettel Szent István király szentévi ünnepét. A pozsonyi ünneplésről a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján olvashatnak. Ettől a naptól kezdve a „Határtalan IMA – Imaszövetség Nemzetünkért” elnevezésű kezdeményezéshez lehet csatlakozni, mely egy konkrét ima 2026. augusztus 20-ig, vagyis (legalább) egy éven keresztül történő napi elimádkozására való elköteleződést jelent.

„Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből”

– olvassuk Mindszenty József bíboros egyik 1946-os körlevelében. A nemsokára nyolcvanéves kijelentés ma is időszerű, nagyon is időszerű. Ezért hálás köszönet minden imádkozó testvérnek, s azoknak is, akik bármilyen módon terjesztik ezeket a lehetőségeket az imában való összefogásra, hiszen: összetartozunk!

Molnár Tamás, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora/Felvidék.ma