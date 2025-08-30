Közel 10 ezer kézfogás a magyar iskola választásáért! Ezúttal is köszönetet mond a Rákóczi Szövetség támogatóival együtt mintegy félezer településen, közel 10 ezer külhoni magyar iskolakezdő kisdiák családjának a magyar iskola választásáért, ami egyet jelent a magyar jövő választásával.

A külhoni iskolakezdők köszöntése augusztus 30-án, szombaton 10 óra 30 perckor a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén, a Rimaszombat közeli Bátka település, református templomában veszi kezdetét.

A külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjainak mintegy félezer településen személyesen adják át a magyar iskolaválasztást elismerő szimbolikus ösztöndíjat egy kiváló iskolatáskával együtt, megköszönve a szülőknek azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermeküknek szülőföldjükön magyar iskolát választottak.

A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásával és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével.

Az iskolakezdők köszöntésének folyamatosan frissülő menetrendje ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma