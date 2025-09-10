Jövő nyártól újra lesz közvetlen járat Toronto és Budapest között

Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között. A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán szerdán.

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy

a járat június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között, a nyári menetrendben heti négy járattal, két irányban közel 48 ezer ülőhellyel.

A miniszter szerint a légi összeköttetés várhatóan ezúttal is nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki a közvetlen járat elindításával: jelenleg éves szinten közel 90 ezer légiutas közlekedik a két ország között.

Az átszállással szemben egyszerű, kényelmes és gyors alternatívát jelentő közvetlen légi járat a várakozások szerint tovább ösztönzi ezt a keresletet mind a szabadidős (például a rendkívül népszerű, Budapestről induló folyami hajós vendégek), rokon- és barátlátogatás céljával utazók és az üzleti utasok körében is.

Mint írta, Toronto az Air Canada legnagyobb csomópontja: napi 1500 járattal, 195 célállomással, és itt él a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórája. Ez a járat nemcsak a magyar utazóknak hoz könnyebbséget, hanem évente több tízezer turistát is Budapestre hoz, ami érdemi bevételnövekedést jelent a gazdaságnak és a turizmusnak – fűzte hozzá.

Nagy Márton a közösségi oldalán megjegyezte, hogy a Toronto kényelmes átszállási lehetőséget biztosít Észak- és Dél-Amerika, valamint a Karib-térség felé is.

Hangsúlyozta: a közvetlen kapcsolattal Magyarország újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust.

Felidézte a tárca korábbi bejelentését, hogy 2026 májusától közvetlen napi járat indul Budapest és Philadelphia között.

MTI/Felvidék.ma