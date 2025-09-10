Home Magazin Jövő nyártól újra lesz közvetlen járat Toronto és Budapest között
Magazin

Jövő nyártól újra lesz közvetlen járat Toronto és Budapest között

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között. A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán szerdán.

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy

a járat június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között, a nyári menetrendben heti négy járattal, két irányban közel 48 ezer ülőhellyel.

A miniszter szerint a légi összeköttetés várhatóan ezúttal is nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki a közvetlen járat elindításával: jelenleg éves szinten közel 90 ezer légiutas közlekedik a két ország között.

Az átszállással szemben egyszerű, kényelmes és gyors alternatívát jelentő közvetlen légi járat a várakozások szerint tovább ösztönzi ezt a keresletet mind a szabadidős (például a rendkívül népszerű, Budapestről induló folyami hajós vendégek), rokon- és barátlátogatás céljával utazók és az üzleti utasok körében is.

Mint írta, Toronto az Air Canada legnagyobb csomópontja: napi 1500 járattal, 195 célállomással, és itt él a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórája. Ez a járat nemcsak a magyar utazóknak hoz könnyebbséget, hanem évente több tízezer turistát is Budapestre hoz, ami érdemi bevételnövekedést jelent a gazdaságnak és a turizmusnak – fűzte hozzá.

Nagy Márton a közösségi oldalán megjegyezte, hogy a Toronto kényelmes átszállási lehetőséget biztosít Észak- és Dél-Amerika, valamint a Karib-térség felé is.

Hangsúlyozta: a közvetlen kapcsolattal Magyarország újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust.

Felidézte a tárca korábbi bejelentését, hogy 2026 májusától közvetlen napi járat indul Budapest és Philadelphia között.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Siófok még mindig a magyarok kedvence

60 éves a JUGYIK – jubileumi programsorozattal ünnepel...

Felvidék királynőt választott: a 22 éves Varga Enikő...

Junior Prima díjat vehetett át az M2 Petőfi...

Az idei mentősversenyen is rekordok dőltek

A Prédikálószék a legszebb magyarországi kilátópont

Hamis gyógyszerekre figyelmeztet a gyógyszerfelügyelet

Rokonok lehettek az Urál melletti és a Kárpát-medencei...

Madárvédelmi projekt megvalósítása veszi kezdetét Szlovákiában

Szoboszlai jobbhátvédként a forduló álomcsapatában

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma