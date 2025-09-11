1Úton a Medvesaljai Mária-kápolnához

A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt Medvesaljai Mária-kápolnához indult az 1Úton nemzetközi zarándoklat harmadik kijelölt dátumához csatlakozva két zarándokcsoport Salgóbánya és Vecseklő felől. A Szabó Tünde és Kovács Roland alkotta felvidéki házaspár lelkiismeretes szervezőmunkája tette lehetővé, hogy örömben találkozhattak egymással a kegyhelyen.

Medvesalja a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán lévő mikrorégió, melynek a területét átszeli a magyar–szlovák határvonal. A térséget hegyvonulatok ölelik körül, amelyek egy jól körülhatárolható katlant képeznek. A régió napjainkban hat települést takar: a határ szlovák oldalán fekvő Egyházasbást (más néven Újbást), Hidegkút, Óbást, Tajti és Vecseklő, valamint a magyar oldalon elterülő Cered.

Medvesalja egyetlen zarándokhelye az a Mária-kegyhely, mely Medvesaljai Mária-kápolna, vagy Mária-kút néven vált ismertté. A kegyhelyhez különböző legendák, mondák kapcsolódnak, mely egy Szűz Mária-jelenésről szól és a 17-18. század fordulójára tehető. Az egyik monda szerint Szűz Mária egy néma juhásznak jelent meg, aki a jelenés hatására visszanyerte beszédkészségét. De több más mondát és legendát is őrzött meg a térség népe az évszázadok alatt, ami növeli a hely értékét, melyet ma is őriz a közeli falvak hívő népe és gyakorta keresik fel, főleg a Mária-ünnepek alkalmából. A 2000-es évek elején megújult a kegyhely és a két kápolna Medvesalja népe összefogásában.

Az idei 1Útonhoz csatlakozva a Salgóbányáról indulókat Varga András atya áldotta meg útjuk megkezdése előtt és Vize Szilvia töltötte meg lelki tartalommal, aki a magyar szentek életéről szóló elmélkedést osztotta meg zarándoktársaival a 12 kilométeres útszakaszon.

A Vecseklőről indulókat Csák András ceredi plébános és Básti Róbert kántor vezette, énekelve és rózsafüzért imádkozva az út 7 kilométeres szakaszán.

A két csapat dél körül találkozott a Medves hegy lábánál, a Mária-kápolnánál, ahol a szentmise Bódi Mária Magdolna életéről és boldoggá avatásával egybekötve a Reményről szólt.

A résztvevők a következő helységekből érkeztek: Ajnácskő, Almágy, Bakóháza, Budapest, Cered, Csákányháza, Détér, Domaháza, Fülek, Fülekpüspöki, Rapp, Óbást, Szécsény, Sáp, Salgótarján, Simonyi, Tajti, Vecseklő, Zabar.

A Salgótarjáni Egyházközségek Honlapja így számolt be az örömteli eseményről: „A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt Medvesaljai Mária-kápolna idén is különleges ajándékokkal fogadta a zarándokokat. A Mária Út lelkisége mentén, utunkon szentek, boldogok és példamutató emberek életén elmélkedtünk. Imádságban kértük a kegyelmeket, hogy valóban a remény zarándokai lehessünk.

A teremtett világ szépsége adott erőt ahhoz, hogy lépésről lépésre haladjunk a kegyhely felé. Isten szent titkait nem érthetjük meg teljesen, de bízhatunk a Gondviselés örök ígéretében. Saját életünkben is megtapasztalhattuk, miként vezetett bennünket a szeretet a nehézségeken át, és hogyan emelt ki megannyi krízisből. Közösen imádkoztunk embertársainkért, akiket szívünkben hordoztunk, s akik imáikkal és lélekben velünk voltak ezen a szép napon.

A zarándokcsoportok találkozása örömmel és lélekkel töltötte be a völgyet. A tér énektől és imádságtól zengett, a szívből fakadó himnuszok felemelték lelkünket, amelyet Básti Róbert kántor szolgálata tett teljessé.

A szentmise meghittsége ezen a különleges helyen Isten szeretetét és békéjét ajándékozta szívünkbe. Csák András atya homíliájában emberközelivé tette számunkra Bódi Mária Magdolna alakját és szeretetét. Élete és áldozata a háborús idők sötétjében is fényként ragyogott, példája méltán emelte őt a boldogok sorába.

A szentmise végén kedves ajándékként az atya és kísérete gitáros énekekkel is megörvendeztette a jelenlévőket. A sok apró részlet csodálatos egységben állt össze, és együtt ünnepelhettük Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napját.

Hálát adunk minden szívből fakadó imáért, és köszönetünket fejezzük ki a Mária Út Egyesületnek és egyházközségeinknek a támogatásukért” – olvasható a beszámoló a salgótarjáni plébánia honlapján.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma