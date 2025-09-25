Home Kitekintő „Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában”
Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában, segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer – közölte a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti.

Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető többkulcsos adó helyett egykulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek, kevesebb adó elvet is érvényesíti.

Hozzátette:

Jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény.

A miniszter azt mondta, idén az egyik legfontosabb lépés és a legtöbbeket érint a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása. Ez leginkább már a férfiaknak járó kedvezmény lesz: október elsejével a háromgyermekes édesanyák lesznek szja-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben, így az adókedvezményt a férfiak tudják igénybe venni – fejtette ki.

