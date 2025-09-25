A kórházi gyógyszerészek nélkül nem lenne biztonságos a gyógyítás

A kórházi gyógyszerészek a modern egészségügy nélkülözhetetlen szereplői. Az orvosokkal és nővérekkel való szoros együttműködésük biztosítja azt a stabil alapot, amelyre a minőségi, biztonságos és hatékony betegellátás épülhet – hangsúlyozta a csütörtökön az AGEL társaság gyógyszerészet fejlesztéséért felelős igazgatója, Ľuboš Doršic a gyógyszerészek világnapja alkalmából.

„A kórházi gyógyszerész nem pusztán az, aki a gyógyszereket kiadja a kórházi patikából. Olyan szakemberről van szó, aki közvetlenül részt vesz a gyógyítás folyamatában, és az orvosokkal, valamint az ápolókkal együtt keresi a legjobb megoldásokat az adott beteg számára” – magyarázta Doršic, hozzátéve: a gyógyszerészek feladata, hogy a kórházi kezelés ne csak hatékony, hanem biztonságos is legyen.

Elmondása szerint a kórházi gyógyszerészek munkája multidiszciplináris csapatokban zajlik.

„Ezekben a szakmai közösségekben ellenőrzik a gyógyszerek kölcsönhatásait, részt vesznek a terápiás standardok kidolgozásában, vagy konzultálnak az adagolásról. Emellett egyes készítmények hiánya esetén egyedi gyógyszerformulákat is előállítanak”

– fejtette ki Doršic.

Mint hozzátette: „Ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően csökkenthetőek a kezelési hibák, lerövidíthető a kórházi tartózkodás ideje, és mindenekelőtt növelhető a betegbiztonság.”

A szakember arra is rámutatott, hogy bizonyos esetekben a gyógyszerészek közvetlenül is kapcsolatba lépnek a páciensekkel, például a hazaengedéskor.

„Ilyenkor elmagyarázzák, hogyan kell helyesen szedni a gyógyszereket. Minden évben betegek ezreit kell kórházban kezelni a gyógyszerek helytelen használata vagy azok mellékhatásai miatt. Ezért elengedhetetlen, hogy a kórházi gyógyszerészek a teljes gyógyítási folyamat részesei legyenek”

– fogalmazott Doršic.

BN/Felvidék.ma/TASR