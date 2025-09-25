Home Itt és Most Fico szerint nincs ok a halasztásra, ma lesz a szavazás az alkotmánymódosításról
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Nincs ok a halasztásra, csütörtökön 17 órakor fog szavazni a parlament az alkotmánymódosításról – jelentette ki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

„Ma 17 órakor biztosan sor kerül a szavazásra, nincs rá semmi ok, hogy elhalasszuk” – mondta. 16 órakor sajtótájékoztatót tartanak ezzel kapcsolatban.

Már júniusban kellett volna szavazni az alkotmánymódosításról, de a szeptemberi parlamenti ülésre halasztották. A kormánypártok indoklása szerint nem volt biztosított a szükséges 90 szavazat.

A módosítással bekerülne az alkotmányba, hogy csak két nem létezik – férfi és női, és egyenlő feltételek illetik meg őket a munkaerőpiacon. Módosulnak az örökbefogadás feltételei és az oktatási folyamat.

A változtatások célja emellett Szlovákia szuverenitásának elérése kulturális-etikai kérésekben. Júliusban az ellenzéki KDH és a KÚ elérte, hogy a saját prioritásai is szerepeljenek a módosítások között.

TASR/Felvidék.ma

