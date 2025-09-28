XVII. Czinka Panna Fesztivál képekben

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Gömör-Kishonti Művelődési Központ és Sajógömör Község Önkormányzata szeptember 27-én rendezte meg Sajógömörön a XVII. Czinka Panna Fesztiválra.

A rendezvény koszorúzási ünnepséggel kezdődött Czinka Panna mellszobránál, ahol Povinszky Elvira szavalatát és Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya elnökének beszédét követően koszorút helyeztek a szervezők mellett a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és a Magyar Szövetség párt képviselői is. Majd nagyon jóhangulatú nótaesttel folytatódott a program a helyi kultúrházban, ahol a vendégeket Jankóšik Zoltán, Sajógömör polgármestere köszöntötte.

A műsorban felléptek Szlezák Erika a „Mátyusföldi csalogány“ és Nagy Attila nótaénekesek. A művészeket kísérő népi zenekar prímása ifj. Botos Béla, a zenészkörökben jól ismert Botos dinasztia sarja, a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekárának tagja volt. A rendezvény házigazdája Polgári Mária volt. A program a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával valósult meg.

Pósa Homoly Erzsébet felvételei

HE/Felvidék.ma