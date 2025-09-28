Továbbra is vezet az ANO, hét párt jutna be a cseh képviselőházba

Egy héttel a képviselőházi választások előtt továbbra is az Andrej Babiš volt kormányfő vezette ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom támogatottsága a legmagasabb Csehországban – derült ki a legutóbbi országos felmérésből, amelyet a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet készített a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió számára.

A CNN Prima News vasárnapi vitaműsorában nyilvánosságra hozott eredmények szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.

A három kormánykoalíciós pártot (ODS, KDU, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) szövetséget 20,5 százalék támogatja, míg a harmadik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom végezne 13,4 százalékkal.

A negyedik helyet a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom foglalja el 11,7 százalékkal. Rajtuk kívül még további három tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba: az ellenzéki Kalózpárt 10,1 százalékkal, az Autósok párt 5,9 százalékkal, valamint a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) szövetség 5,5 százalékkal.

A STEM január óta hetente tette közzé felmérései eredményeit, amelyekben mindig az Andrej Babiš vezette mozgalom volt az első helyen. Az ANO támogatottsága állandóan 30 százalék felett mozgott, s csak az utóbbi két felmérésben csökkent a 30 százalék alá.

A Spolu tartósan a második, 19-21 százalék közti támogatással, míg a harmadik helyet váltakozva a STAN vagy az SPD foglalta el 11-13 százalék közti eredménnyel.

„Minden párt az utóbbi napokban intenzív, kontakt kampányt folytat. Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a hét tömörülés ténylegesen bejut a parlamenti alsóházba” – mutatott rá Martin Kratochvíl, a STEM elemzője a CTK hírügynökségnek nyilatkozva.

A STEM számításai szerint az ANO 66, a Spolu 44, az SPD 27, a STAN 24, a Kalózpárt 21, az Autósok 10, a Stacilo! pedig 8 mandátumot szerezne a 200 tagú képviselőházban.

„Felméréseink a választói kedv emelkedését jelzik”, a mostani modell szerint 67 százalékos lenne a részvétel, mérsékelten magasabb, mint 2021-ben – fejtette ki Tomáš Kratochvíl.

Csehországban a parlamenti alsóház esetében arányos választási rendszer van érvényben, ennek következménye, hogy a választások után gyakorlatilag mindig koalíciós kormány alakul.

Petr Pavel cseh államfő több alkalommal is kijelentette, hogy tiszteletben fogja tartani a választások eredményét. A hatályos szabályok szerint a kormányalakításra az elnök ad megbízatást. Ez általában a győztes párt vezetője vagy annak a pártnak a vezetője, amelynek reális esélye van egy parlamenti többséggel rendelkező kabinet megalakítására.

MTI/Felvidék.ma