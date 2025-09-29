Pénteken Madách Imrére emlékeznek Alsósztregován

A nagy tragédiaíró 1864. október 5-én bekövetkezett halálának évfordulójához kapcsolódóan az idei esztendőben is megszervezik a Madách Imre Irodalmi Napot az alsósztregovai Madách-kastélyban. Az eseményen nem csupán Az ember tragédiája szerzője előtt tisztelegnek, hanem az Madách-kultusz éltetőiről is megemlékeznek.

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás október 3-án, pénteken 9.30 kezdettel szervezik meg a Madách Imre Irodalmi Napot.

Délelőtt az ifjúságé lesz a főszerep.

Mára már hagyomány, hogy az irodalmi nap keretében a szervezők meghívnak egy felvidéki magyar középiskolát, gimnáziumot az irodalmi múzeumba.

Többek között a füleki gimnazisták, valamint az ipolysági és zselízi gimnáziumok diákjai láthatták a kastélyban berendezett állandó tárlatokat, emellett végigkövették a nap programjait. Október 3-án a somorjai Madách Imre Gimnázium diákjai tekintik meg a kiállítást.

Majd Praznovszky Mihály Fráter Erzsébetről szóló könyvéből olvas fel. Veselovská Dana, az alsósztregovai irodalmi múzeum munkatársa Fráter Erzsébet nagyváradi kötődéseiről tart előadást. Végül a nagyváradi Kiss Stúdió Színház Boldog szerettem volna lenni című előadását adja elő a kastély pincetermében.

„Múzeumunk programjában szerepel a kastély parkjában kialakított Madách Panteon bővítése öt nagyszerű személy emléktáblájával: Jászai Mari, Alexander Dietze, Jókai Mór, Rigele Alajos, Balassa Géza”

– fogalmaznak a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma közleményében. Az emléktáblán szereplő személyeket Praznovszky Mihály mutatja be.

A Madách-kastély és a Madách-emlékmű között elterülő pompás kastélyparkban 2023-ban hozták létre a Madách Pantheont. Az emlékhelyen olyan személyek kétnyelvű táblái kerülnek kihelyezésre, akik sokat tevékenykedtek a Madách-kultusz éltetéséért, a madáchi örökség átadásáért. Első körben a következő öt személy kapott táblát 2023-ban: Szontágh Pál, Arany János, Zichy Mihály, Paulay Ede, valamint Pavol Országh Hviezdoslav. Erről ITT és ITT számoltunk be. 2024 őszén további öt személy neve került be a panteonba: Majthényi Anna, Fráter Erzsébet, Kerényi Ferenc, Kass János, valamint Ránki György. Erről ITT írtunk bővebben.

Nem maradhat el az emléknap alkalmából a faültetés a kastély parkjában, ahogy a koszorúzás sem Madách Imre síremlékénél. A tragédiaszerző síremlékét az alábbi cikkünkben mutattuk be részletesebben. Emlékbeszédet mond Ľuboslav Dobrocký, Alsósztregova polgármestere.

A Madách Imre Irodalmi Napok főszervezője Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás, társszervezője a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, valamint az Alsósztregovai Községi Hivatal.

A Felvidék.ma beszámol az október 3-ai eseményről!

Pásztor Péter/Felvidék.ma