Folytatódik a Jog az első munkahelyhez projekt

Folytatja a Jog az első munkahelyhez projektet a munkaügyi minisztérium. A tárca 5100 munkahely támogatását tervezi fiatalok, főleg középiskolai végzősök és friss diplomások számára. A munkáltatónak megtérítik a munkavállaló teljes bérének 80%-át, legfeljebb 1010 euróig, kilenc hónapon át. A munkáltató ezután további hat hónapig köteles megtartani a támogatott munkahelyet.

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, azok vehetnek részt a programban, aki az elmúlt hat hónapban nem dolgoztak Szlovákiában és szerepelnek a munkaügyi hivatal nyilvántartásában.

„A friss diplomásoknál feltétel, hogy három hónapja szerepeljenek a munkaügyi hivatal nyilvántartásában, a középiskolai végzősöknél ez egy hónap”

– tette hozzá Tomáš.

Ha nagyobb lesz az érdeklődés, a tárca készen áll a projekt bővítésére. A program első fázisát Tomáš „fantasztikusnak” nevezte, mivel a foglalkoztatottak többsége 30 évesnél fiatalabb volt, de ami még fontosabb, hogy 76%-uk a projekt lezárulása után is megtartotta a munkahelyét.

A miniszter felszólított minden végzőst és fiatalt, akik még nem vállaltak munkát Szlovákiában, hogy tájékozódjanak a program felől a munkaügyi hivatalokban és a Munka-, Szociális és Családügyi Központ honlapján.

