A Szlovák Földalap 2026-ban több mint 6 millió eurós többletet tervez

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Szlovák Földalap a tervek szerint 2026-ban 6,36 millió eurós többletet ér el, 2027-ben 5,14 millió eurót, 2028-ban pedig 5,49 millió eurót. Ez derül ki a földalap következő három évre szóló költségvetési tervezetéből, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium bocsátott tárcaközi egyeztetésre.

„A nem adójellegű bevételek összesen 35 714 342 euró értékben várhatóak, ami 2026-ban 1 374 342 eurós növekedést jelent a 2025-re jóváhagyott költségvetéshez képest” – áll a minisztérium előterjesztésében.

A kiadási oldalt 2026-ra 29 352 883 euróban határozták meg, amely 1 295 471 euróval haladja meg az idei, 2025-ös évre elfogadott költségvetést

– közölte a minisztérium.

A Szlovák Földalap mezőgazdasági ingatlanokat és közös tulajdonú földterületek állami hányadát kezeli, továbbá gondoskodik azon mezőgazdasági földterületekről is, amelyeknek a tulajdonosa ismeretlen.

Hatáskörei közé tartozik többek között az állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes átadása a jogosultaknak kárpótlási célokra, a földterületek értékesítése, valamint ingatlanok bérbeadása.

BN/Felvidék.ma/TASR

