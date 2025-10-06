Immunrendszer-kutatás: ők a 2025-ös orvosi Nobel-díjasok

Az idei orvostudományi Nobel-díjat az amerikai Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és a japán Shimon Sakaguchi kapta – jelentette be a svéd Nobel-bizottság. A díjazás indoka az immunrendszer bizonyos kiváltó tényezőkre adott reakciójának jelentős csökkentésére irányuló, úttörő kutatásaik, amelyek az immunitás egy különleges formájához kötődnek.

A fiziológiai vagy orvostudományi kategória díjazottjainak kihirdetése hagyományosan az éves Nobel-díjátadó ünnepség kezdetét jelzi. Kedden és szerdán a fizika és a kémia kategóriák díjazottait választják ki, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjat hirdetik ki, pénteken pedig a Nobel-békedíjat adják át, amely az egyetlen Nobel-díj, amit nem Stockholmban, hanem Oslóban, a norvég fővárosban ítélnek oda.

A T-sejtek kulcsszerepe

Az alapot a japán Sakaguchi fektette le: az 1990-es évek közepén azonosított egy addig ismeretlen immunsejtcsoportot, a szabályozó T-sejteket, amelyek szabályozzák az immunrendszer reakcióját, és így megakadályozzák az autoimmun reakciókat. Néhány évvel később Brunkow és Ramsdell felfedezték, hogy a Foxp3 gén egy bizonyos mutációja az egereket hajlamossá teszi az autoimmun betegségekre. Sakaguchi nem sokkal később kimutatta, hogy ez a gén felelős a szabályozó T-sejtekért.

„Most már jobban értjük, hogyan működik az immunrendszer, és miért nem alakul ki mindannyiunkban súlyos autoimmun betegség”

– mondta Olle Kämpe, a Nobel-bizottság elnöke.

Brunkow 1961-ben született. Doktori fokozatát a Princeton Egyetemen szerezte az Egyesült Államokban, és az Institute for Systems Biology-ban dolgozik az amerikai nyugati part metropoliszában, Seattle-ben. A 64 éves Ramsdell az amerikai Illinois államból származik, és doktori fokozatát a Kaliforniai Egyetemen szerezte Los Angelesben. Tudományos tanácsadóként dolgozik a Sonoma Biotherapeutics vállalatnál San Franciscóban. A 74 éves japán Shimon Sakaguchi 1983-ban szerzett doktori fokozatot Kiotóban. Az Oszakai Egyetem professzora.

A Nobel-díjak Alfred Nobel (1833–1896), a dinamit svéd feltalálója és a díj alapítójának nevét viselik. Végrendeletében rendelkezett arról, hogy vagyona kamataiból olyan díjakat finanszírozzanak, amelyek az előző évben a fizika, kémia, fiziológia vagy orvostudomány, irodalom és béke területén az emberiség számára legnagyobb hasznot hozó személyeket jutalmazzák. A közgazdaságtani Nobel-díjat később, az 1960-as évek végén alapította a svéd központi bank.

Tavaly az orvostudományi Nobel-díjat az amerikai Victor Ambros és Gary Ruvkun kapta a mikroRNS felfedezéséért és annak a génszabályozásban betöltött szerepéért.

A Nobel-díjakat december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. A díj összege idén is 11 millió svéd korona (körülbelül 1 millió euró) kategóriánként.

Makovitzky József/Felvidék.ma