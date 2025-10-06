Kecskére bízni a káposztát?

A címben szereplő mondás jelentése olyan emberre bízni valamit, aki eleve visszaélne vele. Nos, pontosan ez lenne a fennforgás az Európai Bizottság terve valóra válásának esetén. Ursula von der Leyen boszorkánykonyhájában – mint ahogy arról a Le Figaro is beszámol – új tervet eszeltek ki, mellyel úgymond segítenének az uniós polgároknak bölcs pénzügyi döntéseket hozni „jólétük és függetlenségük érdekében”.

Ugye jól hangzik? Az európai államok gazdaságát tönkretevő, a tagországok minden pénzét Ukrajnának juttató, a mások mellett a Pfizer-üggyel elhíresült Ursula asszony gondoskodni akar a jólétünkről. Hogy hogyan?

Megcsapolná az uniós háztartások megtakarításait.

Gondoskodó figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy a tagállamok háztartási megtakarításainak körülbelül 70 százalékát – mintegy 10 billió eurónyi összeget – biztonságos és könnyen hozzáférhető, ám általában alacsony hozamú megtakarítási számlákon tartják lekötve a számlatulajdonosok. Ehhez próbál most hozzáférni az EU-t egyre inkább eluraló Európai Bizottság.

Szerintük ezeket a megtakarításokat „más módon is fel lehetne használni”, többek között – úgymond – „a gazdaság finanszírozására és a kontinens növekedéséhez való hozzájárulásra”.

Mindezt azért tennék ezek a jótét lelkek, mert segíteni akarnak „a polgároknak bölcs pénzügyi döntéseket hozni jólétük, pénzügyi biztonságuk és függetlenségük javítása érdekében”.

Az Európai Bizottság szeptember 30-án mutatta be az úgynevezett megtakarítási és befektetési számlák (SIA) kidolgozására vonatkozó tervét, ez egy kifejezetten „a folyószámlák kiegészítésére tervezett megtakarítási számlamodell lenne, amely európai pénzügyi eszközökbe fektet be”.

Nos, azok után, hogy az Európai Bizottság elhibázott gazdaságpolitikai döntéseivel, háborús hisztériájával és Ukrajna feltétlen, bármi áron való támogatásával súlyos válságba kormányozta az Európai Uniót, most sürgősen készpénzre van szüksége.

Senki ne higgye azonban, hogy a kontinens gazdaságát akarja megerősíteni, s az uniós polgárok mindennapjainak biztonságát visszaállítani, hiszen számára csak az örökké követelőző, telhetetlen Zelenszkij érdekei a fontosak.

Szorult helyzetében ezért jutottak eszébe lehetséges megoldásként a lakossági megtakarítások, melyekhez az idősebb generációban rossz emlékeket idéző békekölcsönhöz hasonlatos projekttel férne hozzá. Remélhetőleg nem a Rákosi-korszakhoz hasonlatos eszközökkel, mint történt annak idején, a békekölcsön esetében. Barátja ugyanis újabb támogatásért ostromolja, Ursula asszony pedig neki nem tud nemet mondani…

NZS/Felvidék.ma