Nagyszombat megye díjával ismerték el a köz érdekében végzett hasznos tevékenységet

A megye vezetésének képviselői ünnepélyes gálaest keretében adták át a hat kategóriában, 30 személynek és kollektívának megítélt elismeréseket. Ezek az elismerések a köszönet és hála kifejezései voltak mindazoknak, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az iskolaügy, egészségügy, szociális szolgáltatások, sport, kultúra és a civil társadalom fejlesztéséhez a megyében. Mindezek mellett Jozef Viskupič kilenc megyeelnöki díjat is odaítélt az arra érdemeseknek, szimbolikus kifejezéseként annak, hogy a megye sikerei azokra az emberekre épülnek, akik napi munkájukkal jobbá teszik a környezetüket.

„A díjazott egyének és kollektívák bizonyítják, hogy a hétköznapi tevékenység is végezhető abban a jóleső meggyőződésben, hogy a munkának értelme és értéke van a társadalom számára. Igyekezetük csendes, de annál erősebb bizonyíték arra, hogy nemcsak a pódiumról lehet hatást gyakorolni, a társadalom hasznára lenni, hanem a háttérből is, amennyiben cselekedeteink megváltoztatják mások életét.

Ennek a megyei szintű elismerésnek komoly értelme van, mivel elsősorban kiemeli azokat, akik értéket teremtenek, segítenek, oktatnak, gyógyítanak, vagy a kultúra művelői. Épp nekik köszönheti Nagyszombat megye egyedi, emberi jellegét“ – közölte Jozef Viskupič.

Az iskolaügy területén elismerték prof. Ing. arch. František Ohrablo, PhD. munkásságát, aki a pozsonyi Műszaki Egyetem Építészeti Karán végzett oktatói munkájával, gazdag publikációs tevékenységével, továbbá a nagyszombati nyelvjárás megőrzéséhez történő hozzájárulásával vált méltóvá a díjra.

Az egészségügy területén díjazták a galántai MUDr. Kertész Ilonát, aki egész életét a beteg gyermekek gyógyításának szentelte és emberséges hozzáállásával generációk bizalmát nyerte el.

Szociális téren végzett tevékenységével vívta ki a megyei elismerést a pöstyéni Mgr. Edita Karabová, aki gyermek- és családügyi területen dolgozik. Munkáját pozitív energiát, optimizmust sugározva végzi és fáradhatatlan az arra leginkább rászorulóknak nyújtott hatékony segítségnyújtásban.

A sport területén a galgóci Peter Baláž motorversenyző bizonyult méltónak az elismerésre. Kulturális téren in memoriam PhDr. Edita Bugalová, PhD. zenetörténész, a nagyszombati Nyugat-szlovákiai Múzeum volt dolgozója kapta a díjat. A civil társadalom fejlesztésében szerzett tevékenységéért a szeredi idősek napközi központja érdemelte ki az elismerést, mely több mint 300 aktív taggal a város szépkorú generációjának kulturális, társadalmi és sportközpontja.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnökének díját kapta a Trnafčan egyetemi folklórcsoport, mely a nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetem mellett működik és hosszú évek óta képviseli sikerrel a megyét itthon és külföldön, őrizve és fejlesztve a hagyományos szlovák kultúrát.

NZS/Sajtóközlemény/Felvidék.ma