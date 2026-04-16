Május végéig várja a jelöléseket a Nagyszombat Megyei Önkormányzat

A nyilvánosság 2026-ban is jelölhet személyiségeket a Nagyszombat Megyei Önkormányzat díjára, amellyel azokat az egyéneket és közösségeket ismerik el, akik kiemelkedően hozzájárultak a megye fejlődéséhez. A jelöléseket 2026. május 29-ig lehet benyújtani.

Jozef Viskupič megyeelnök hangsúlyozta: a megye erejét azok az emberek adják, akik munkájukkal, tehetségükkel vagy bátorságukkal előreviszik közösségüket, ezért fontos, hogy a nyilvánosság ismét olyan személyiségeket nevezzen meg, akikre büszkék lehetnek, és akik példát mutathatnak másoknak.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat díját hét kategóriában ítélik oda:

oktatás, kultúra, sport, egészségügy, szociális gondoskodás, közlekedés és civil társadalom.

Az elismeréshez műalkotás és pénzjutalom is jár. A díjazottakról a megyei közgyűlés 2026. június 25-i ülésén dönt, az ünnepélyes átadásra pedig a tervek szerint szeptemberben kerül sor.

Jelölést megyei képviselők, képviselői klubok, bizottságok, városi és községi önkormányzatok, valamint civil szervezetek, intézmények és szlovák állampolgárok is benyújthatnak. A pályázatokat kitöltött űrlapon kell eljuttatni a Nagyszombat Megyei Önkormányzat hivatalába.

