Várhatóan az év végéig átadják a felsővisnyói autópálya-alagutat

2025 végéig átadják a forgalomnak a D1-es autópálya Lietavská Lúčka–Dubná Skala közötti szakaszát, amelyen a felsővisnyói (Višňové) alagút is található. A kormány erről a szerdai, felsővisnyói kihelyezett ülésén fogadott el határozatot.

Utasították Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési minisztert, hogy biztosítsa a D1-es autópálya építési ütemtervének betartását, az anyagi kereteknek megfelelően, hogy 2025 végéig befejeződjenek a szakaszon végzett munkák.

A próbafúrás és a mintavétel 1998-ban kezdődött a leghosszabb szlovákiai alagútnál, a kutatóalagút csak kétéves késéssel, 2002 szeptemberére készült el. Maga az építkezés azonban csak 12 évvel később indult.

Eredetileg a Salini Impregilo és a Dúha cég volt a kivitelező, de ezekkel 2019 márciusában szerződést bontott a Nemzeti Autópálya-társaság. Az új pályázatot a Skanska cég nyerte.

A felsővisnyói alagút 7,5 kilométer hosszú, a D1-es Lietavská Lúčka–Dubná Skala közti szakasza pedig 13,5 kilométeres, a Pozsony–Kassa autópálya részét képezi.

TASR/Felvidék.ma