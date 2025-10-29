A Janaf visszautasítja a Slovnaft szerződésszegésre vonatkozó állításait

A horvátországi Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat cáfolta a pozsonyi Slovnaft vádjait, miszerint megszegte volna a szállítási szerződés feltételeit.

A horvát társaság szerdai közleményében hangsúlyozta: minden kötelezettségét maradéktalanul teljesíti.

„Határozottan visszautasítjuk a Slovnaftnak, a Mol-csoport tagjának állításait a szerződés megsértéséről. Ezek valótlanok és megalapozatlanok. A kőolajszállítás a Janaf rendszerén keresztül a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, a megkötött szerződés, a hozzáférés műszaki feltételei és a szokásos iparági gyakorlat szerint” – közölte a vállalat.

A Janaf egyben felszólította a Mol-csoportot, hogy „a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően” növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását. Állításuk szerint a Mol jelenlegi vezetékhasználata „jelentősen elmarad” a szerződésben rögzített és az iparági normák szerinti szinttől.

A Slovnaft kedden azt közölte, hogy a Janaf visszatartott 90 ezer tonna Arab Light típusú kőolajat, amelyet a pozsonyi finomító külföldi vásárlók ellátására szánt, annak következményeként, hogy az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.