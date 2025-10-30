A rendőrség kéri: temetőlátogatás közben mindenki vigyázzon az értékeire

A pozsonyi rendőrség arra figyelmezteti az embereket a közösségi hálón, hogy fokozottan vigyázzanak az értékeikre, ha a kegyeleti ünnepek idején a temetőbe mennek. Azt tanácsolják, ne vigyenek magukkal értéktárgyakat.

„A személyes tárgyakat, például a táskákat mindig tartsák maguknál, ne tegyék le – például a sírra – akkor se, ha a sírokat rendezgetik. Nagyobb összeget ne tartsanak maguknál, és az értéktárgyaikat is hagyják otthon” – tanácsolta a rendőrség.

Azt is javasolják, hogy ne hagyjanak személyes tárgyakat, vagy értékesebb tárgyakat látható helyen az autóban. Kiszálláskor ellenőrizzék, hogy megfelelően bezárták-e a kocsit.

„Ha bűncselekmény gyanúja merül fel a temetőben vagy a temető környékén, illetve ha segítségre van szükségük, hívják a 158-as telefonszámot”

– tette hozzá a rendőrség.

TASR/Felvidék.ma