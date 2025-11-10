Home Itt és Most Elutasította a rendőrség Kotlár vakcinákkal kapcsolatos feljelentését
Peter Kotlár (Fotó: TASR)

Elutasította a rendőrség Peter Kotlár, a Covid-19 világjárvány idején hozott intézkedések felülvizsgálatáért felelős kormánymegbízott COVID-19 elleni mRNS-vakcinákkal kapcsolatos büntetőfeljelentését – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, és hozzátette, a határozat még nem jogerős.

„A benyújtott szakértői véleménnyel kapcsolatos büntetőfeljelentés ügyében a vizsgálatot lefolytatták, a COVID-nyomozócsoport nyomozója október 16-i határozata értelmében nincs ok büntetőeljárás megindítására, ezért a feljelentést elutasítják” – mondta Hájek.

Kotlár márciusban nyújtotta be Maroš Žilinka főügyésznek a szakértői véleményt a világjárvány idején használt COVID-19 elleni mRNS vakcinák elemzéséről. Szerinte az elemzés eredménye azt

mutatja, hogy az összes tesztelt vakcina képes megváltoztatni az emberi DNS-t, ami számos súlyos betegség kialakulásához vezethet.

A Szlovák Tudományos Akadémia nem erősítette meg Kotlár állításait. Az akadémia szakértői szerint a Kotlár által felvázolt kockázatok nem bizonyítottak.

TASR/Felvidék.ma

