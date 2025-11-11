Disznótoros mulatság Vásárúton

November 8-án, szombaton a csallóközi Vásárút adott otthont annak a disznótoros mulatságnak, amely első ízben került megrendezésre a községben. A hagyományőrző esemény célja az volt, hogy felelevenítsék a klasszikus falusi disznóvágások hangulatát, és közösségi élményt kínáljanak a helyieknek.

Portálunk a rendezvényen megszólította Vásárút polgármesterét, Török Gergelyt, aki elmondta: a kezdeményezést más csallóközi települések sikeres példái inspirálták.

„Több faluban megvalósul ez a rendezvény – Vámosfaluban, Balázsfán, Szilason is nagy népszerűségnek örvend. Úgy láttuk, az emberek igénylik ezt a nosztalgikus hangulatot, hiszen a hagyományos disznótor már szinte kihalófélben van”

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy a különleges alkalommal olyan autentikus ételeket kóstolhattak a résztvevők, amelyek ma már ritkán kerülnek az asztalra. Mint megjegyezte:

„Ezekhez a fogásokhoz a legtöbben már nem jutnak hozzá, hiszen az üzletekben mást kapnak. Szerettünk volna valami újat hozni Vásárútra – olyat, ami eddig még nem volt.”

A polgármester beszámolt arról is, hogy több száz kilogrammnyi húst dolgoztak fel.

„Három sertést vágtunk, nagyjából 500 kilónyi alapanyagot dolgoztunk fel, és minden elfogyott. A rendezvény elérte a célját”

– hangsúlyozta, hozzátéve: bár az időjárás nem kedvezett, ez semmit sem vett el a közösségi élményből. Mint mondta, a munkálatokban 20–30 helyi lakos vett részt, akik már napokkal korábban megkezdték az előkészületeket.

A vásárúti disznótor jó hangulatban, bőséges kínálattal és összetartó közösséggel zárult. Török Gergely szerint a pozitív visszajelzések alapján várható, hogy egy következő alkalommal is megszervezik a disznótoros mulatságot.

Felvidék.ma