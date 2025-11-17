Lénár Károly in memoriam Anton Srholec Szabadságdíjban részesült

A szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja alkalmából Nagyszombat megye hetedik alkalommal ítélte oda az Anton Srholec Szabadságdíjat az emberi jogok védelméhez, a demokrácia és a jogállamiság megszilárdításához való rendkívüli hozzájárulásért, valamint a rendkívüli polgári bátorság megnyilvánulásaiért. A kitüntetettek között található az egykor az Ipoly mentén is szolgáló Lénár Károly atya is.

Idén a díjat Martin Bútora szociológus, diplomata és polgári aktivista, Jozef Jablonický történész és disszidens (in memoriam), Fidel Ambróz Jurčovič ferences tartományfőnök (in memoriam) és Lénár Károly katolikus pap (in memoriam) kapta.

„Az idei díjazottak megvívták harcukat a kommunista totalitárius rezsimmel, és így közösen teremtették meg a szabadságunkhoz vezető utat. Pontosabban, a rezsim vívott velük harcot, a jellemükkel és a belső szabadságukkal. A bátorságukkal és a merészségükkel. Törhetetlenségükkel és értékvilágukkal. Első kézből tapasztalták meg, hogy a szabadság nem Keletről jön” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a gálaesten mondott beszédében, amelyre a nagyszombati Ján Palárik Megyei Színházban került sor.

Mint hozzátette:

„Az Anton Srholec Szabadságdíj átadása az elismerés, a megbecsülés és a tisztelet kifejezése az egyes díjazottak számára. De jelenünk tágabb kontextusában ez mindannyiunk számára kihívás is. Kihívás, hogy a mai nehéz időkben is a ’89. novemberi szellemiség és Srholec atya örökségének hordozói legyünk.”

A díjazottak között találjuk Martin Bútorát, aki a demokratikus kultúra és a polgári bátorság szimbóluma. Szociológus, diplomata, Václav Havel elnök tanácsadója és a Közügyek Intézetének társalapítója életét egy nyitott és tisztességes társadalom kialakításának szentelte. Szlovákia amerikai nagyköveteként hozzájárult országunk NATO-csatlakozásához. Élete során az értelem, a párbeszéd és az emberi méltóság hangja maradt.

Jozef Jablonický, a Nagyszombat melletti Zavarból származó történész és disszidens üldöztetés áldozata lett, mert nem volt hajlandó a szlovák nemzeti felkelésről alkotott értelmezését a totalitárius rezsim követelményeihez igazítani. Tudományos őszintesége és erkölcsi feddhetetlensége az igazság és a történelem manipulációjával szembeni ellenállás szimbólumává vált.

Ambróz Jurčovič Fidél atyát sok éven át üldözték, bebörtönözték és kényszermunkára ítélték. Mindennek ellenére megőrizte hitét, alázatát és az emberek iránti szeretetét. 1989 után hozzájárult a ferences szerzetesi élet helyreállításához Szlovákiában.

Lénár Károly szerzetes, pap és lelkipásztor, akit hithűsége és a kommunista rezsimmel való együttműködés megtagadása miatt börtönöztek be és üldöztek. Szabadulása után is hű maradt küldetéséhez, a magyar nemzetiségű hívők közösségét építette, amelyben ápolta a tiszteletet, a hitet és a hovatartozást – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben. A díjat, Parák József ipolynéki plébános, a besztercebányai püspökség püspöki helynöke vette át.

Lénár Károly esperesplébános, pápai káplán 1923. április 4-én született Inámban. Érsekújvárban kezdte papi szolgálatát a háború után. Innen került a mai Nagykürtösi járásban található Lukanényére. A faluban és a környező községekben szolgált a kommunizmus kemény évtizedeiben.

Mivel nem volt hajlandó együttműködni a kommunista államhatalommal, bebörtönözték, megkínozták. Koholt vádak alapján közel két évtizednyi börtönbüntetésre ítélték.

Tizenkét évnyi kemény börtönbüntetés után szabadul. Udvard, majd Tardoskedd volt a szolgálati helye. Élete utolsó éveit köztiszteletben, szülőfalujában töltötte, 2005. augusztus 20-án hunyt el.

Mint a felvidéki magyar papság élő lelkiismerete és mártírja emlékére Inámban kegyeletei megemlékezést tartanak halálának évfordulójához kötődve.

A hagyományokat követve az inámi katolikus templomban megtartott ünnepi szentmisét követően a tisztelet koszorúit helyeik el Lénár Károly nyughelyén. A 2024-es kegyeletei eseményről ITT írtunk. Lénár Károly életéről többek között az alábbi cikkeinkben olvashatnak ITT és ITT.

Pásztor Péter/Felvidék.ma