„A demokráciát nem csak akkor kell érvényesíteni, ha épp megfelel az elképzeléseinknek”

A demokrácia elveit kivétel nélkül egyformán érvényesíteni kell, nem csak akkor, ha az épp megfelel nekünk, állapította meg Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter a bársonyos forradalom 36. évfordulója alkalmából. Felhívta a figyelmet az egyetlen helyes vélemény korszakának veszélyére és a miénktől eltérő vélemények tiszteletben tartásának szükségességére.

„A szabadságért és a demokráciáért vívott harc napja államünnep Szlovákiában, s mi ezt a napot tiszteletben tartjuk, függetlenül attól, hogy már nem számít munkaszüneti napnak, amit az ellenzéki pártok megpróbálnak félremagyarázni.

Ahelyett, hogy tudatosítanák november tizenhetedike igazi lényegét, visszaélnek vele a társadalom megosztása érdekében.

Holott épp 1989 novemberében fogtunk össze mindannyian a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás védelmében, valamint a többpártrendszer érdekében“ – fejtette ki. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a demokratikus elvek nem ösztönöznek arra, hogy fegyverrel támadjunk, vagy propagandát folytassunk és gyűlöletet szítsunk azok ellen, akiknek a véleménye eltér a miénktől. Meglátása szerint napjainkban a liberális-progresszív média és az ellenzék épp erre próbálja rávenni az embereket.

„Manipulatív módon döntik el, hogy mikor, kire és hol vonatkozik a véleménynyilvánítás szabadsága. És ha valakinek a véleménye nem felel meg az elvárásaiknak, párbeszéd helyett hamis vádakkal illetik és a dehumanizálására szólítanak fel”

– jegyezte meg. Ezért arra kérte az embereket, hogy legyenek éberek, ne hagyják magukat megtéveszteni és megfélemlíteni a „liberális-progresszív manipuláció” által. „Továbbra is hirdessük a demokrácia értékeit. Végül is önmagunkért és hazánkért csörgettük a kulcsainkat a tereken 36 évvel ezelőtt” – tette hozzá.

