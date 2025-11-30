Rádió 100 – a Kossuth Rádióban elhangzik a száz évvel ezelőtti nyitóbeszéd

Idén százéves a magyar rádiózás. A közmédia tematikus adásokkal tiszteleg a centenárium előtt, a Kossuth Rádió december 1-jén egész napos műsorfolyamot ad: archív kincsek, legendás helyszínek, ikonikus műsorok és személyes üzenetek mutatják be a hazai rádiózás múltját, jelenét és jövőjét. Elhangzik Kozma Miklósnak, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. első elnökének 1925-ös történelmi beszéde, és az éteren keresztül a hallgatók ellátogathatnak az első években működő legendás Rákóczi úti lakásstúdióba is.

A Kossuth Rádió felvezető adásokkal, élő megszólalásokkal készül az évfordulóra, a vidéki tudósítók pedig naponta jelentkeznek különböző rádiótörténeti érdekességekkel. A Kalendáriumban szó lesz a Bartók Rádió esti ünnepi operaelőadásáról. A nap folyamán különleges köztes szignálok — a Rákóczi-induló, a Kossuth-szünetjel és a Szól a rádió — hozzák vissza a rádiózás ikonikussá vált hangjait.

December 1-jén már hajnalban ünnepi tartalommal kezdődik a műsorfolyam: 5 órakor a Hajnal-táj rádiótörténeti helyi gyűjteményeket és múzeumokat jár körbe, miközben régi kollégák emlékeit is felidézi.

6 órától az évforduló jegyében hallhatnak interjút a Jó reggelt, Magyarország! adásában, 8:27-kor pedig Novotny Zoltán, a magyar rádiózás rangidős sportújságírója osztja meg gondolatait a centenáriumról.

A 9 órai hírek után a Kossuth Rádió stábja kitelepül az egykori Rákóczi úti lakásstúdióba, ahonnan 1925-ben elindult a rendszeres hazai rádióadás. A hallgatókat egykori és mai rádiós munkatársak személyes üzenetei is várják. 11:07-kor A Hely című műsor a Gyáli úti Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum udvarára látogat; itt áll az a felújított bútorszállító kocsi, amelyből a korai közvetítések szólaltak meg. 11:32-kor a Vendég a háznál adása a gyerekeknek szóló rádióműsorokkal hív nosztalgiára, az Esti mese ikonikus szignáljától a Meserádióig – megszólaltatva szülőket, gyerekeket és alkotókat is. 14:34-kor a Felfedező ezúttal irodalmi különkiadással készül: Duba Szilvia és Jeney Erzsébet egykori zenei szerkesztők emlékeznek a rádió hőskorára.

A nap második felében szintén az évforduló jegyében várják a hallgatókat. 16:12-kor a Jó napot, Magyarország! különkiadással jelentkezik, 19:08-tól pedig Az Este adása a rendszerváltozás utáni rádiós világot mutatja be. 19:30-tól a Nagyok című műsor főszereplője Gyalog Rozi, a Magyar Rádió örökös tagja lesz. 20:05 és 21 óra között az élő ünnepi adásnak lehetnek részesei: a Százéves a magyar rádiózás műsorvezetője, Újhelyi Zoltán.

Az ünnepi adás központi eleme Kozma Miklós 1925. december 1-jén – pontban száz évvel korábban – este nyolc órakor elhangzott beszédének felidézése, amelyet a Rákóczi út 22. szám alatti első magyar rádióstúdióból sugároztak.

Szó lesz a korabeli műszaki háttérről is: a Magyar Királyi Posta szerepéről és a Csepeli Szikratávíró 2 kW-os Telefunken adójáról, amely heti ötven órában sugározta az első műsorokat. Az adásban hallhatják az 1925-ös nyitóműsor zenei összeállítását is — Liszt, Bartók, Donizetti és Hubay műveivel. 21:06-kor a Rádiószínház kulissza, 21:30-kor pedig a Rádiószínház esti adása hallható. Egész nap kétperces üzenetek szólnak a Kossuth Rádió munkatársaitól, akik azt fogalmazzák meg, milyen jövőt képzelnek el a rádiózás következő száz évére.

December 1-jén a közmédia valamennyi csatornája megemlékezik adásában a 100. évfordulóról, a részletes program a Médiaklikk Műsorújság felületén található meg az adott nap kiválasztásakor.

